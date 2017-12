Bărbatul care l-a scuipat pe Băsescu, cercetat în libertate

06:07:01 / 26 Mai 2014

NU AM VAZUT NICIUN ANALIST LUCID AL SITUATIEI

MOTIVATIA E INDOIELNICA. A SCUIPAT PT CA A VANDUT FLOTA. DAR PE CEILALTI POLITICIENI CARE AU FACUT ATAT BINE, CUM I-A RASPLATIT? I-A STRANS MANA LU MAZARE CA I-A DAT CASA DE CARTON SI NU I-A DAT UN LOC DE MUNCA DECENT? ASTFEL DE GESTURI EXTREME SUNT REGRETABILE, CUM AR SPUNE PREMIERUL DAR DE FAPT E UN SCUIPAT PE FATA INTREGII CLASE POLITICE. DE CE NU VIN EI FRUMOS SA SPUNA, UITE MA ERA FALIMENT LA..C.A.P. ul CUTARE IAR EU AM VENIT, AM FACUT SI MERG LUCRURILE STRUNA...MAI POTI SCUIPA PE CINEVA CARE FACE ASA CEVA IN ZILELE ASTEA (DUPA 1989, CA PANA IN 89 NU SE PUNE CA L-AM OMORAT PE CEAUSESCU CARE A FACUT ATATEA PT TARA)???? PREZENTA LA VOTUL PT EUROPARLAMENTARE SPUNE MULTE DESPRE CEEA CE CRED OAMENII IN LEGATURA CU POLITICA MEDIOCRA DIN TARA ASTA...