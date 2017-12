Bărbatul dat dispărut în timpul ninsorilor nu a fost găsit nici până acum; este căutat zilnic

Bărbatul în vârstă de 44 de ani din Buzău, dat dispărut în timpul ninsorilor abundente şi al viscolului, nu a fost găsit nici până acum, reprezentanţii Poliţiei spunând că acesta este căutat zilnic de poliţişti, jandarmi, pompieri şi localnici, dar că acţiunea este dificilă din cauza zăpezii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Buzău, comisar-şef Florina Crucianu, căutările bărbatului au început în 26 ianuarie, când rudele au semnalat dispariţia acestuia în timpul ninsorilor abundente şi al viscolului din judeţul Buzău. "Poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău îl caută în continuare pe buzoianul în vârstă de 44 de ani, a cărui dispariţie a fost sesizată după aproximativ 24 de ore, după ce a plecat pe jos din municipiul Buzău către localitatea Odaia Banului, comuna Ţinteşti", a declarat Crucianu. Ea a precizat că bărbatul este căutat zilnic de poliţişti, jandarmi şi pompieri, însă acţiunea este îngreunată de zăpadă. "Activităţile de căutare se desfăşoară zilnic, la început fiind îngreunate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Aproximativ 30 de poliţişti, jandarmi şi angajaţi ai ISU Buzău sunt la acest moment în comuna Ţinteşti şi fac tot ce depinde de ei pentru găsirea bărbatului în vârstă de 44 de ani", a mai spus reprezentantul Poliţiei Judeţene Buzău. Subcomisarul Cristinel Stanciu, de la Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Buzău, a declarat că au fost folosiţi şi doi câini de urmă pentru găsirea bărbatului, precum şi un dispozitiv de căutare de metale. "Zilnic am avut în jur de 30 de lucrători de la IPJ, IJJ şi ISU, am constituit dispozitivul în linie şi am luat la pas întreaga suprafaţă de la Buzău către Odaia Banului şi pe o parte, şi pe alta a drumului de acces către localitate. Am avut doi câini de urmă specializaţi din cadrul Serviciului Canin al Poliţiei Capitalei, am acţionat şi cu un dispozitiv de căutare de metale în speranţa că prin zonele unde zăpada este troienită am putea să detectăm vreun metal care se afla pe urmărit", a declarat subcomisarul Cristinel Stanciu. Anchetatorii au încercat să-l localizeze chiar şi cu ajutorul telefonului mobil, însă fără vreun rezultat. Bărbatul de 44 de ani, Alexandru Lambrea, era angajat al CFR şi locuia în municipiul Buzău, iar după serviciu obişnuia să meargă pe jos la părinţi, în satul Odaia Banului, aflat la şapte kilometri distanţă de oraş. Rudele au vorbit ultima dată cu el la telefon în seara zilei de 25 ianuarie, când le-a spus că s-a rătăcit din cauza viscolului. "Îl aşteptăm să vină acasă. Mai bine muream eu, mamă. L-am aşteptat, într-o dimineaţă parcă l-am auzit pe câmp cum se vaită. M-am sculat, m-am închinat, dar unde era să plec", a declarat mama bărbatului, Ecaterina Lambrea. Familia bărbatului face apel la autorităţi să continue căutările pentru a-l găsi, întrucât vrea să-l îngroape creştineşte.