Bărbatul luat de viitură, căutat zadarnic timp de 24 de ore

Căutările lui Constantin Clinciu, de 57 de ani, din comuna Siliştea, care a dispărut joi seara, în urma unei viituri puternice, în timp ce încerca să cureţe un podeţ, au continuat ieri la primele ore ale dimineţii. Echipe de pompieri militari şi civili, jandarmi şi zeci de săteni din localitatea Siliştea, înarmaţi cu harpoane, beţe şi furci, au reluat căutările celui dispărut, la primele ore ale dimineţii. Începînd cu locul de unde a dispărut Constantin Clinciu, pe rîu în jos, nu a scăpat nimic necercetat. Căutările s-au extins pînă în afara satului, pe o porţiune de 4 km. Din cauza mîlului adus de viitură, acţiunea a fost mult îngreunată. "Este foarte greu să-l găsim, în condiţiile în care stufărişul şi mîlul îl pot acoperi foarte bine", a spus un militar mobilizat pentru căutări. Chiar dacă nivelul apei din pîrîu scăzuse foarte mult şi abia atingea un metro adîncime, eforturile s-au dovedit a fi zadarnice, pînă la închiderea ediţiei, Constantin Clinciu nefiind găsit. La acţiune a participat şi fratele dispărutului, Ion Clinciu, de 67 de ani, cei doi locuind în aceeaşi gospodărie. Istovit şi cu lacrimi în ochi, Ion Clinciu a povestit că el, împreună cu alţi săteni, cărora doreşte să le mulţumească pentru ajutorul acordat, a continuat să-l caute pe fratele său toată noaptea de joi spre vineri. "Sînt sleit de puteri şi simt că nu mai am forţa necesară de a continua, dar trebuie să-mi găsesc fratele. Nu voi avea linişte pînă ce nu îl voi găsi", a spus Ion Clinciu. Copleşit de durere, a adăugat: "Sînt sigur că fratele meu nu mai este în viaţă, pentru că altfel l-am fi găsit imediat. Sper, totuşi, să-l pot găsi cît mai repede, să-l pot îngropa creştineşte, nu în noroi şi acoperit cu stuf". Deşi a refuzat politicos să se lase fotografiat, Ion Clinciu a acceptat totuşi să spună despre fratele său că era de meserie electrician şi că nu a fost niciodată căsătorit. "Îmi pare rău că nu şi-a întemeiat o familie, că nu şi-a lăsat vreun urmaş. Este dureros gîndul că nu-l voi mai revedea", a continuat bărbatul. El a mai spus că cea mai afectată de cele întîmplate este mama lor, Anica Clinciu, de 93 de ani, imobilizată la pat.

"Am fost la numai zece metri de el"

În timp ce unii săteni continuau căutările, alţii încercau să înlăture consecinţele viiturii. Oamenii îşi scoteau apa din grădini, care au fost complet distruse. Primarul localităţii, Mihai Soare, a pus la dispoziţia locuitorilor o pompă de mare putere. "Este foarte utilă această pompă, deoarece cred că, în două-trei zile, putem scoate apa din toate grădinile", a declarat Vasile T., unul din membrii echipei care participa la degajarea apei. La curăţarea localităţii s-a mobilizat o bună parte a sătenilor. Cu toate că era îmbrăcat în straie preoţeşti, preotul din Siliştea nu s-a sfiit nici el să pună mîna pe lopată şi să degajeze terenul de mîl. Printre cei care lucrau de zor se afla Victor Manea, de 19 ani, nimeni altul decît cel care a fost la numai un pas de a-l salva pe Constantin Clinciu. "Cînd a venit viitura, eram împreună cu primarul Soare şi cu alţi cinci băieţi. După ce l-am văzut pe Constantin Clinciu cu furca în mînă, am strigat cu toţii la el să plece de acolo pentru că îl ia apa, numai că nu mi-am terminat bine vorba şi am văzut cum s-a dezechilibrat şi a căzut. Cu toate că m-am repezit imediat să-l salvez, apa l-a înghiţit într-o fracţiune de secundă. Nu am putut să mă apropii prea mult de el, pentru că apa atingea un nivel foarte mare şi riscam să mă înec şi eu. Am fost la numai zece metri de el, însă s-a dus...", a povestit tînărul.

Angajaţii Primăriei Siliştea au participat ieri la evaluarea pagubelor. După mai bine de cinci ore de cercetare în teren, în raportul trimis către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, primarul Soare a notat faptul că au fost afectate 38 de gospodării, cinci podeţe, cinci fîntîni, o casă şi 8,4 ha de teren agricol. "Am rămas, mamă, fără provizii pentru iarnă. Toată munca mea din grădină a fost luată de ape", a spus Maria Stan. Primarul comunei a declarat că o asemenea viitură, cum a fost cea de joi seară, nu s-a mai înregistrat la Siliştea din 1991: "Viitura a venit din amonte de Siliştea şI, timp de cîteva ore, apa din centrul comunei a depăşit înălţimea de un metru".