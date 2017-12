Barbie împlineşte 50 de ani în 2009

Celebra şi populara păpuşă a împlinit jumătate de secol, perioadă în care şi-a făcut o reputaţie de invidiat şi a generat şi vînzări impresionante, de aproximativ trei miliarde de dolari pe an. La 50 de ani, Barbie a trecut prin numeroase posturi, de la model la paleontolog sau candidat prezidenţial, îmbrăţişînd peste 100 de posibile cariere, între care şi însoţitor de bord, instructor de aerobic sau sergent al Marinei SUA. Deşi împlineşte 50 de ani în 2009, Barbie nu a îmbătrînit, nu are riduri şi nici nu s-a îngrăşat, păstrîndu-şi silueta filiformă şi continuînd să genereze vînzări de trei miliarde de dolari pe an. Păpuşa şi-a luat numele de la Barbara Millicent Roberts, eroina unei serii de povestiri din anii \'60.

În lume se vînd trei păpuşi Barbie în fiecare secundă, nemaifiind vorba de o simplă jucărie. De succesul Barbie se ocupă specialişti din cadrul companiei Mattel, care au misiunea să se asigure că brandul se menţine relevant de-a lungul anilor. Astfel, echipa care se ocupă de longeviva păpuşă include 50 de designeri, 12 stilişti, o maşină puternică de marketing şi circa 100 de persoane ce se ocupă de acordarea de licenţe Barbie unui număr de circa 800 de companii, ce produc obiecte diverse, de la haine pînă la mobilă de dormitor. În clădirea Mattel, situată în apropiere de Los Angeles, păpuşa Barbie are un etaj numai al ei. Astfel, etajul zece al clădirii este cunoscut, pe plan intern, sub numele de Etajul roz, unde lumea se vede prin lentile roz.

Păpuşa Barbie îşi datorează existenţa fiicei unor imigranţi polonezi, Ruth şi Elliot Handler, care au intrat în industria jucăriilor după al Doilea Război Mondial. De altfel, Elliot reprezintă ”el”-ul din Mattel, companie pe care a înfinţat-o împreună cu Harold ”Matt” Matson. Deşi la momentul respectiv pe piaţă existau şi alte tipuri de păpuşi, fiica soţilor Handler, Barbara, se juca cu păpuşi decupate din hîrtie, imaginîndu-şi diverse situaţii în care îşi transpunea jucăriile. Acest lucru a dus la apariţia ideii unei păpuşi care să pună accentul pe visurile de strălucire ale oricărei fete. Prototipul iniţial a fost o păpuşă germană, considerată prea scumpă de ingineri. Lansată în 1959, la New York Toy Fair, păpuşa a intrat pe piaţă sub umele Barbie Teenage Fashion Model şi avea toate trăsăturile fiziologice ale unei fete intrate în adolescenţă, inclusiv sîni, care i-au deranjat pe mulţi dintre cumpărători, unii refuzînd să comande jucăria. Cu toate acestea, pînă la finele anului respectiv, compania a vîndut 350.000 de păpuşi, apoi vînzările au început să crească şi mai mult, fetele şi adolescentele fiind încîntate de noua jucărie. În urma creşterii popularităţii, compania a fost nevoită să deschidă un departament special pentru a face faţă scrisorilor venite din partea fanilor, circa 20.000 de misive pe săptămînă.

Barbie şi-a schimbat mereu look-ul. Astfel, în 1975, era inocentă şi cu o înfăţişare tinerească, în 1976 a cîştigat un zîmbet mai sălbatic şi o imagine de superstar, apoi, în anii următori, o talie mai mare şi un bust şi şolduri mai mici, calitaţi potrivite pentru accesorii de tipul top-urilor şi jeanşilor cu talie joasă. De-a lungul timpului, Barbie a fost italiancă, pariziană, membră a familiei regale britanice, inuită, niponă, coreeană, jamaicană şi americană. Accesoriile au fost mereu cruciale pentru Barbie, avînd pe lista de furnizori designeri precum Armani, Givenchy, Calvin Klein, Donna Karan, Dior, Versace sau Vivienne Westwood. În anii 1980-1990, după o campanie de publicitate bine pusă la punct, cu sloganul ”We Girls Can Do Anything”, în traducere Noi fetele putem face orice, zeci de noi păpuşi şi accesorii asortate lansate pe piaţă, iar Barbie a generat vînzări tot mai mari, de la 200 de milioane de dolari, în 1982, la 1,9 miliarde de dolari, în 1997. Din 1961 pînă în prezent, Barbie a ajuns să fie comercializată în peste 150 de ţări din întreaga lume. În plus, este păpuşa preferată de fetele din numeroase ţări europene. Pe plan internaţional, afacerile cu licenţe Barbie aduc companiei Mattel 1,5 miliarde de dolari pe an. Avînd în vedere popularitatea păpuşii, termenul Barbie a ajuns să fie folosit şi pe scară largă, în limbajul comun, desemnînd de cele mai multe ori femeile nu tocmai deştepte. Barbie este blamată în ţările musulmane, fiind considerată o ameninţare la adresa moralităţii venită din Occident şi este interzisă în Arabia Saudită, în timp ce Iranul a încercat să o extermine timp de şase ani. Pentru a celebra cei 50 de ani de existenţă ai păpuşii Barbie, compania va organiza o serie de evenimente în întreaga lume, inclusiv unul la care 50 de designeri vor prezenta colecţii de inspiraţie Barbie, la Săptămîna Modei de la New York, în luna ianuarie.