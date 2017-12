“Barbone” vrea trei puncte de la Tulcea

Retras din activitate la începutul acestui an, Ion Barbu, fostul căpitan al FC Farul Constanţa, a profitat din plin de şansa oferită de conducerea grupării de pe litoral de a debuta în cariera de antrenor principal al echipei fanion a fotbalului constănţean. După un debut nefericit la Galaţi, 0-3 cu Dunărea, constănţenii şi-au revenit şi au bifat două victorii consecutive pe teren propriu, 2-1 cu CF Brăila şi 2-1 cu Dinamo II Bucureşti, urcând în prima jumătate a clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal.

Chiar şi aşa, “Barbone” a recunoscut că mai are mult de muncă pentru a forma la Constanţa o echipă care să lupte pentru promovare în sezonul următor. „Sunt mulţumit de rezultat, însă nu şi de joc, care nu este încă aşa cum mi-l doresc. Am intrat mai greu în meci, am primit gol destul de repede, dar am pus stăpânire pe mijlocul terenului şi acest lucru s-a simţit pe tabela de marcaj. Pe Pană l-am schimbat după doar un sfert de oră pentru că aşa am simţit eu şi cred că introducerea lui Berti Nicola, care a marcat golul victoriei, a fost de bun augur. Din păcate, a trebuit să-l înlocuiesc şi pe el din cauza unei accidentări. În privinţa lui Vali Badea, el îşi doreşte mult să înscrie primul său gol pentru Farul, depune mult efort, dar nu se regăseşte. Este posibil ca pe viitor să fie rezervă sau chiar să nu prindă lotul, dar la fel de bine poate primi din nou şansa de a fi titular. Depinde mult şi de lotul pe care îl voi avea la dispoziţie, pentru că în ultima vreme au fost probleme din cauza suspendărilor şi accidentărilor”, a spus antrenorul Farului. Pentru constănţeni urmează un nou examen important, la finalul acestei săptămâni, când vor da piept, în deplasare, cu una dintre pretendentele la promovare, Delta Tulcea, formaţie antrenată de un fost jucător şi antrenor al Farului, Constantin Gache. „Aştept cu încredere meciul de la Tulcea, de unde vrem să ne întoarcem cu cele trei puncte. Nu mă interesează că o victorie a noastră ar ajuta pe Viitorul în lupta pentru promovare. Noi vrem să ajutăm Farul şi avem nevoie de un rezultat pozitiv. Oricum, orice echipă voi antrena, voi juca mereu la victorie”, a adăugat “Barbone”.