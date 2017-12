Barbra Streisand, Omul Anului

Cântăreaţa, actriţa şi regizoarea americană Barbra Streisand va primi titlul de Omul Anului din partea fundaţiei MusiCares şi Recording Academy, la ediţia din 2011 a galei anuale organizate de MusiCares, ce va avea loc pe 11 februarie, la Los Angeles. Premiul MusicCares Person of the Year recompensează atât eforturile umanitare, cât şi creativitatea artistică a celebrei cântăreţe. Încasările obţinute în timpul galei, organizată sub forma unui dineu şi a unui concert, cu două zile înainte de cea de-a 53-a ediţie a premiilor Grammy pe 2011, la Staples Center din Los Angeles, vor fi donate fundaţiei MusiCares, considerată „braţul caritabil” al companiei Recording Academy.

De-a lungul carierei sale impresionante, Barbra Streisand a câştigat toate premiile importante decernate de industria de divertisment americană, Oscar, Tony, Emmy, Grammy, Directors Guild of America, Globul de Aur sau National Medal of the Arts and Peabody pentru prestaţiile ei din muzică, cinematografie, teatru şi televiziune. Barbra Streisand este singurul artist din lume ale cărui albume au ajuns pe prima poziţie în topurile muzicale americane în cinci decenii consecutive. Cântăreaţa a câştigat opt premii Grammy şi a vândut peste 71,5 milioane de discuri. Fundaţia sa, The Streisand Foundation, a donat de-a lungul anilor milioane de dolari, iar cântăreaţa a strâns sume impresionante în cadrul unor concerte de caritate. Barbra Streisand sprijină organizaţiile anti-SIDA, organizaţiile care militează pentru drepturile civile, pentru drepturile femeilor şi pentru drepturile copiilor, diverse asociaţii ecologice şi organizaţii care sprijină colaborarea dintre evrei şi arabi şi dintre evrei şi afroamericani.

MusiCares Foundation a fost înfiinţată de Recording Academy în 1989 cu scopul de a-i sprijini pe artiştii din industria muzicală care trec prin perioade dificile. Barbra Streisand este cea de-a 21-a personalitate care primeşte distincţia MusicCares Person of the Year, printre precedenţii laureaţi numărându-se Neil Young, Neil Diamond, Aretha Franklin, Don Henley, James Taylor şi Brian Wilson.