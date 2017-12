Barbra Streisand şi Morgan Freeman, distinşi pentru contribuţia la dezvoltarea culturii americane

Cîntăreaţa şi actriţa americană Barbra Streisand, actorul Morgan Freeman şi muzicienii Roger Daltrey şi Pete Townshend, de la The Who, fac parte dintre artiştii care au primit, duminică, distincţia Kennedy Center Honor pentru contribuţia la dezvoltarea culturii americane. Barbra Streisand, legenda muzicii country George Jones, starul de cinema Morgan Freeman, coregrafa Twyla Tharp şi muzicienii Roger Daltrey şi Pete Townshend din trupa rock britanică The Who au fost omagiaţi în cadrul unei gale la Washington, prezidată de George W. Bush. Cei şase artişti au primit Kennedy Center Honor, cea mai importantă distincţie din SUA pentru realizări deosebite aduse culturii şi artelor americane.

În timpul galei au fost prezentate publicului montaje video biografice ale celor şase personalităţi. Actorul Denzel Washington a povestit publicului despre sfaturile pe care le-a primit de la Morgan Freeman, cînd acesta i-a sugerat să improvizeze în timpul producţiei ”Shakespeare” din 1979. De cealaltă parte, prima doamnă a SUA, Laura Bush, a mărturisit că ea şi soţul ei sînt admiratori declaraţi ai cîntăreţului George Jones şi că piesele acestuia se numără printre preferatele preşedintelui american din lista de cîntece de pe iPod-ul său. Publicul prezent la această gală a putut să vadă o înregistrare video în care George Bush a îmbrăţişat-o cu multă căldură pe Barbra Streisand, în timpul unei recepţii organizate la Washington în cursul aceleeaşi dimineţi, în ciuda faptului că celebra cîntăreaţă a fost unul din cei mai proeminenţi critici ai preşedintelui american în timpul campaniei electorale din 2000. La rîndul ei, coregrafa Twyla Tharp a fost omagiată pentru amprenta pe care şi-a pus-o asupra dansului modern din ultimele decade, prin spectacole apreciate, precum ”Deuce Coupe” (1973). Pentru talentul ei, celebra coregrafă a fost omagiată recent şi prin muzicalul ”Movin\' Out”, în care dansul modern se îmbină cu muzica lui Billy Joel. La vîrsta de 67 de ani, Twyla Tharp este încă o prezenţă activă în lumea dansului. Membrii trupei The Who, cunoscuţi în lumea întreagă pentru piesele lor, au fost omagiaţi prin cîntece interpretate de alţi cîţiva rockeri de top. David Grohl, solistul trupei Foo Fighters, a cîntat piesa ”Who Are You”, în timp ce Robert Thomas, solistul trupei Matchbox Twenty, a interpretat piesa ”Baba O\'Riley”, fiind susţinut de un cor format din pompieri şi poliţişti din New York. Towshend şi Daltrey au susţinut un concert în New York, în memoria victimelor din rîndurile pompierilor şi poliţiştilor, la scurt timp după atacurile din 11 septembrie 2001.

Actriţa Glenn Close a adus un călduros omagiu cîntăreţei Barbra Streisand, nu pentru vocea ei, celebră în toată lumea, ci pentru faptul că a produs un film de televiziune despre un ofiţer din armata americană, a cărei carieră a avut de suferit după ce acesta a recunoscut că era gay. ”Acel film nu ar fi fost niciodată produs fără ajutorul Barbrei Straisand”, a declarat Glenn Close. De asemenea, Beyonce a interpretat piesa ”The Way We Were”, în onoarea Barbrei Streisand.