Barbu, oprit în lotul pentru meciul cu CS Otopeni

Încurajaţi de succesul înregistrat la Mediaş, jucătorii Farului au rămas fără cuvinte ieri, cînd au citit declaraţia directorului de imagine al CS Otopeni, Lucian Ionescu. Oficialul adversarei constănţenilor din ultima etapă a turului Ligii I a declarat că nou-promovata ar putea să nu se prezinte la partida programată vineri, de la ora 18.00, ca formă de protest la arbitrajele din ultimele etape. Mai mult, gruparea din Otopeni a dat un comunicat de presă prin care a dezvăluit că va anunţa oficial poziţia clubului în cadrul conferinţei de presă organizată astăzi, cu ocazia prezentării noului antrenor, Liviu Ciobotariu. Tehnicianul Farului, Ion Marin, a primit însă cu zîmbetul pe buze anunţul făcut de oficialii celor din Otopeni. “Să fim serioşi! Am discutat şi cu jucătorii şi le-am cerut să rămînă concentraţi şi să nu bage în seamă ceea ce declară prin presă conducătorii de la Otopeni. Este doar o tactică a dezinformării, prin care încearcă să ne facă pe noi să ne relaxăm şi nu credem într-o astfel de gogomănie. Nu putem decît să le urăm să se retragă, pentru că restul este doar o vrăjeală. De altfel, am primit o hîrtie la club prin care ne anunţă cînd vor face deplasarea la Constanţa, la ce hotel se vor caza şi cîte locuri vor la tribuna oficială”, a declarat “Săpăligă”, demontînd astfel varianta nedisputării meciului de vineri. Cu moralul ridicat, constănţenii speră să încheie acest an cu o victorie care să-i păstreze în afara locurilor retrogradante şi să dea speranţe în perspectiva returului. “Numirea pe banca tehnică a echipei din Otopeni a lui Liviu Ciobotariu poate aduce un reviriment la echipă, mai ales că este vorba de tehnicianul care a promovat gruparea în primă ligă. Îi cunoaşte bine pe jucători, cu care a lucrat aproape două sezoane. Noi nu avem voie să facem paşi greşiţi, pentru că cele trei puncte cîştigate la Mediaş îşi pierd din valoare dacă nu reuşim să cîştigăm şi cu Otopeni”, a explicat Ion Marin.

În privinţa lotului pentru întîlnirea de vineri, singura noutate o reprezintă revenirea lui Ion Barbu. Accidentat în partida din Cupa României cu FC Braşov, fundaşul Farului este apt de joc, dar cel mai probabil va începe jocul din postura de rezervă. “Am făcut antrenament normal, alături de coechipieri şi nu am mai simţit dureri. Vom avea parte de un meci greu vineri, mai ales că şi cei de la Otopeni sînt într-o situaţie grea. Au jucători buni, dar nu cred că se pune problema să nu cîştigăm. Am fi proştii-proştilor să nu luăm cele trei puncte, după ce am învins la Mediaş”, a spus Barbu. Jucătorii constănţeni vor intra începînd de astăzi în cantonamentul de la stadion.