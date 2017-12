Barbugii fără onoare

Jaf la un joc de barbut pe mii de lei. Tâlhăria între împătimiţii zarurilor nu s-a petrecut într-un loc ferit din Constanţa, aşa cum am fi îndreptăţiţi să ne gândim, iar în locaţia cu pricina coniacul sau trabucul lipseau. Jocul a fost organizat în cartierul Columbia, din Cernavodă, iar suma furată i-ar fi salvat de foame timp de o săptămână pe jumătate dintre locuitori. Cazul a ajuns în atenţia oamenilor legii sâmbăta trecută, în jurul orei 9.00, când un bărbat a sunat la 112 şi a spus că în incinta unui club din cartierul Columbia a izbucnit un scandal. Echipele de Poliţie trimise să liniştească spiritele au aflat că pe timpul nopţii, într-un separeu din incinta localului, patru tineri au participat la mai multe partide de barbut, sub privirile unor prieteni. Cum norocul a fost de o singură parte, spre dimineaţă, spiritele s-au încins. La ora 7.00, poliţiştii au aflat că, pe fondul unor neînţelegeri legate de câştigarea a 10.000 de lei de către doi dintre jucători, Nicolae P., de 35 de ani, i-a luat la bătaie pe aceştia, pentru a-şi recupera banii. În ajutorul său a sărit şi Ciprian I., de 29 de ani, care le-a aplicat o corecţie dură celor doi norocoşi. Înainte de a fugi din club, agresorii au luat cu ei şi suma de 10.000 de lei. În urma investigaţiilor, anchetatorii i-au reţinut ieri pe cei doi suspecţi. Faţă de Ciprian I., magistraţii Judecătoriei Medgidia au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie. În acelaşi timp, faţă de Nicolae P., procurorul de caz a dispus cercetarea în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii aceleiaşi infracţiuni. Investigaţiile în acest caz sunt continuate pentru recuperarea banilor şi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a celor doi agresori.