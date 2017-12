Barcelona s-a „răzbunat“ pe Juventus cu vârf și îndesat!

Marți seară au avut loc primele meciuri din ediția 2017-2018 a Ligii Campionilor la fotbal, faza grupelor. Așa cum era de așteptat, majoritatea privirilor iubitorilor de fotbal s-au îndreptat spre arena Nou Camp din Barcelona, unde gruparea blaugrana a primit vizita lui Juventus Torino, principala contracandidată la câștigarea Grupei D. Cu Messi dezlănțuit, gazdele au obținut o victorie mult mai clară decât o arată scorul de forfait cu care s-a încheiat partida! În aceeași grupă, Sporting Lisabona a confirmat la Pireu „manita” pe care i-a administrat-o FCSB-ului în returul din play-off jucat chiar la București, reușind să rezolve meciul cu Olympiakos încă din prima repriză.

A fost o seară în care cam toți granzii Europei au pornit cu dreptul, trecându-și în cont primele trei puncte după victorii la diferențe mari. Surprinde și nu prea victoria obținută de vicecampioana Rusiei, ȚSKA Moscova, pe terenul Benficăi Lisabona. Doar în Grupa C am avut o partidă fără goluri, AS Roma - Atletico Madrid 0-0.

Rezultatele partidelor de marți:

Grupa A:

Benfica Lisabona - ȚSKA Moscova 1-2 (Seferovic 50 - Vitinho 63-penalty, Jamaletdinov 71)

Manchester United - FC Basel 3-0 (Fellaini 35, R. Lukaku 53, Rashford 84)

Grupa B:

Bayern Munchen - Anderlecht Bruxelles 3-0 (Lewandowski 12-penalty, Thiago Alcantara 65, Kimmich 90)

Celtic Glasgow - Paris Saint-Germain 0-5 (Neymar 19, Mbappe 34, Cavani 40-penalty, 85, Lustig 83-autogol)

Grupa C:

Chelsea Londra - Qarabag Agdam 6-0 (Pedro Rodriguez 5, Zappacosta 30, Azpilicueta 55, Bakayoko 71, Batshuayi 76, 82, Medvedev 82-autogol)

AS Roma - Atletico Madrid 0-0

Grupa D:

FC Barcelona - Juventus Torino 3-0 (Messi 45, 69, Rakitic 56)

Olympiakos Pireu - Sporting Lisabona 2-3 (Pardo 89, 90+3 - Doumbia 2, Gelson Martins 13, Bruno Fernandes 43)

Programul partidelor de miercuri, din prima etapă a fazei grupelor (ora de start va fi 21.45):

GRUPA E

Maribor - Spartak Moscova

FC Liverpool - FC Sevilla

GRUPA F

Feyenoord Rotterdam - Manchester City

Șahtior Donețk - Napoli

GRUPA G

RB Leipzig - AS Monaco

FC Porto - Beșiktaș Istanbul

GRUPA H

Real Madrid - APOEL Nicosia

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund