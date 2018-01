Barcelona va face o ofertă pentru Chivu

Gruparea FC Barcelona va prezenta, în următoarele zile, o ofertă pentru fundaşul român al formaţiei AS Roma, Cristian Chivu, susţine cotidianul catalan “Sport”, citînd “Corriere dello Sport”. Potrivit sursei citate, fundaşul român ar fi de acord cu o trecere la FC Barcelona. “După marea deziluzie a titlului aproape pierdut la un minut de finalul partidelor de săptămîna trecută, FC Barcelona are intenţia de a realiza mari schimbări”, notează “Corriere dello Sport”. Deşi nu se cunosc cifrelele posibilului transfer, “Corriere dello Sport” notează că în tranzacţie ar putea fi inclus unul dintre jucătorii Belletti, Motta sau Gudjohnsen. Cristian Chivu a refuzat, săptămîna trecută, oferta înaintată de AS Roma pentru prelungirea contractului scadent în 2008, constînd în 2,5 milioane de euro salariu anual şi bonusuri ce pot ajunge pînă la un milion de euro.

Şi Paraschiv în Il Calcio ?

Mijlocaşul stelist Sorin Paraschiv se află în atenţia Fiorentinei, unde este legitimat şi Adrian Mutu, fiind propus directorului sportiv, Pantaleo Corvino. “Paraschiv doreşte să joace în străinătate, iar clubul român vrea să-i facă pe plac, preţul său fiind de 500.000 de euro. Jucătorul cere un contract de 200.000-300.000 de euro. Paraschiv are o mare experienţă internaţională, este un luptător, un bun pasator şi şuteur. Rar îşi pierde calmul în teren”, a scris site-ul firenzeviola.it. Sorin Paraschiv mai este dorit şi de echipele franceze Sochaux şi Strasbourg.

Încă un român la... AS Roma

Impresarul Franco Zavaglia a anunţat ieri că mijlocaşul Adrian Piţ a semnat un contract cu AS Roma, formaţie la care evoluează şi Cristian Chivu, informează publicaţia Il Romanista. “Piţ a efectuat deja vizita medicală şi a semnat contractul cu romanii. Vine liber de contract şi mai era dorit şi de alte cluburi, între care Fiorentina, care urmăreşte foarte mult piaţa elveţiană. Piţ are multe calităţi şi dispune de un şut bun. Juca de trei ani în Elveţia la Bellinzona, iar acum este pregătit pentru Roma”, a spus impresarul.