Bârfa mondenă - „Iubi, ce are ăştia cu mine?”

S-a săturat pământul de forma sa rotundă... şi de „privilegiul” de a fi călcat de tocurile Biancăi Slav. Omniprezenta roşcată, inspirată de personajul Xena - „prinţesa croitoreasă”, a început un nou război „stelar” cu silicoanele la înaintare, a început să se lupte cu trusturi media, să bată cu pumnul în masă şi să ceară... intimitate şi decenţă. Bianca a reclamat recent două posturi TV la CNA, motivând că acestea i-au încălcat dreptul la propria imagine, viaţă privată, onoare şi reputaţie. Imaginea ei... o ştie toată ţara. Printr-o simplă căutare pe Google o găsim pe Bianca aşa cum crede Victor Slav că doar el o vede. Viaţa privată i se desfăşoară în mod regulat prin cluburi sau în emisiuni mondene, la care Bianca participă de bunăvoie şi nesilită de nimeni.

Onoarea ei, de asemenea, s-a transformat în onorariu privind drepturile de difuzare a nunţii, iar reputaţia a pornit de la controversatul Coco Păun sau de la escapada din pădure cu Botezatu. Colac peste pupăză, în emisiune la... cineva cu o canapea în platou, mama Biancăi s-a apucat „să tune şi să fulgere” pe alte personaje mondene, moderatori şi „caterincoşi” din showbiz care se leagă de viaţa fiicei sale. Nimic nu e mai firesc şi mai legitim decât să conteşti oficial şi să-ţi exprimi liber nemulţumirea faţă de abordarea ultramondenă a vieţii familiale, însă... imaginea, intimitatea, onoarea şi reputaţia pe care le invocă Bianca cine şi le asumă? Vă spunem noi cine... Victor Slav! Nu ştim şi nu ne interesează ce discuţii are cu proaspăta sa nevastă în privat, însă răbdarea şi eleganţa afişate public ne demonstrează că are nervi de granit. Un exerciţiu de imaginaţie ne poate lămuri câte tricouri, cămăşi sau sacouri i-a distrus Bianca lui Victor, în zona umerilor, vărsându-şi „lacrimile” şi întrebând: „Iubi, ce are ăştia cu mine?”.