Barieră de intrare pe piaţă a unor medicamente

Amânarea introducerii unor medicamente pe lista de compensate poate fi considerată o practică anticoncurenţială şi o barieră de intrare pe piaţă, este de părere preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoş Damian. “Un medicament, în momentul în care intră pe lista de compensate, într-o porţie mai mare sau mai mică, este decontat din bani publici. Sunt în acest moment medicamente care sunt pe lista de compensate şi medicamente care aşteaptă să intre pe lista de compensate şi care fac parte din aceleaşi categorii terapeutice. Întrebarea este dacă, din punct de vedere concurenţial, se favorizează medicamentele care deja sunt compensate, iar cele care aşteaptă sunt, cu alte cuvinte, defavorizate”, a afirmat Damian, la conferinţa „Mediafax Talks about Competition“. El arătat că sunt multe aspecte în sistemul de sănătate din România care ar putea face obiectul unor clauze anticoncurenţiale. “Sunt foarte multe aspecte care ar putea face obiectul unor clauze anticoncurenţiale, precum reglementarea preţurilor la medicamente generice, respectiv o dublă referenţiere comparativ cu medicamentele inovative, şi taxa clawback. Acestea reprezintă bariere de intrare pe piaţa medicamentelor generice. Sunt producători care se gândesc dacă să aducă anumite medicamente pe piaţă”, potrivit lui Damian. Preţul medicamentelor generice este calculat o dată ca 65% din preţul celui inovativ şi apoi este raportat la preţul practicat în 12 state europene de referinţă. În ceea ce priveşte taxa clawback, Damian spune că medicamentele inovative, care au un preţ mai mare, ar trebui să aibă o taxă clawback mai mare faţă de cele generice, care sunt mai ieftine. Şeful APMGR a mai spus că piaţa din România este prea mică pentru înţelegeri de tipul celor din SUA. “Piaţa noastră are mult potenţial, cu o creştere de 5-10% pe an, şi cred că nimeni nu doreşte să oprească acest avânt al pieţei”, a arătat Damian. Totuşi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a arătat că autoritatea de concurenţă se uită la posibile înţelegeri între companiile farma.

“Vrem să vedem o penetrare mai mare a genericelor pe piaţă, pentru că sunt mai ieftine decât cele originale. Să fie mai multă concurenţă între medicamente. Medicamentele generice să aibă cote de piaţă mai mari. Ne uităm şi la posibile înţelegeri între companii care vor să-şi menţină cotele de piaţă şi pot împiedica intrarea anumitor produse pe piaţă”, a arătat Chiriţoiu. Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, declara în 10 aprilie că introducerea noilor medicamente pe lista de compensate şi gratuite trebuie făcută simultan cu excluderea unor produse şi coroborată cu impactul financiar. Anterior, ministrul Sănătăţii a afirmat că procedurile privind noua listă de compensate şi gratuite ar putea fi finalizate în 2014, astfel încât pacienţii să poată avea acces la noile terapii încă din acest an.