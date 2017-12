Barilul Brent - estimat, de la 80 de dolari, la 42?!!

18:23:17 / 13 Ianuarie 2015

Unde va este credibilitatea

Unde va este CREDIBILITATEA cand expuneti cititorului un asemenea articol , o asemenea penibila informare., Decat sa scriti mereu MINCIUNI mai bine a-ti face sa va feriti de adus la cunostinta publicului., Spuneti clar ca acum 2 luni barilul de petrol era 130 de dolari si acum este de 42 de dolari,.adica a scazut cu 88 de dolari,. ACUM FACETI COMPARATIA : Acum doua luni Romanul platea la pompa 6 lei pe litru si azi plateste doar 5,37 lei,.Este echitabil va intreb??? Este corect ,raspundeti??? Scriti articolul pe romaneste si nu mai BRAMBURITI lumea.,Evitati asemenea articole care va discrediteaza si va trimite la SCOALA COMPARATA A VIETII,. Inchei spunand ca la nivelul salarului real al romanului un litru de benzina nu trebue sa depaseasca valoarea unei sticle de apa minerala Borsec de 1,5 lt. adica 2,2 lei. Daca s-r reduce pretul la valoarea reala atunci nu vom mai avea in parlament 600 de bagatori de seama si nu ar mai exista guverne paralale la cotroceni si la nivelul fiecarui partid, sunt doar 2 exemple de STOPAT JAFURILE DE TAXE SI IMPOZITE SGATATE DE GATUL POPORULUI CA INTREAGA SUPRA STRUCTURA SA TRAIASCA SI SA SE LAFAIE IN BANII AMARATILOR DE ROMANI> Iata ca imi vine sa cred vorba pe care am auzit-o de mai multa vreme ca; In romania numai bomba atomica poate sa regleze diferenta dintre bogati si saraci, dintre stapan si iobag (muritorul de foame), dintre cinstit si hot, dintre trudator si lefaitor, dintre patriot si tradator dintre mincinos si onest, etc. etc Pana nu se aplica principiu'"CINE MUNCESTE SA MANANCE " taxele si impozitele reprezinta PIETROIUL legat de gatul poporului aruncat in ocean SOLUTII SUNT MULTIPLE,! CAUTATILE !!!