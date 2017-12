Barry Gibb şi Michael Jackson au înregistrat împreună o piesă

Barry Gibb, solistul grupului Bee Gees, a postat pe site-ul său o înregistrare de 30 de secunde, extrasă din videoclipul piesei ”All in Your Name”, pe care a realizat-o în anul 2002, alături de Michael Jackson. Înregistrarea îi arată pe Barry Gibb şi Michael Jackson lucrând împreună într-un studio, în timp ce compuneau această piesă. Secvenţele video au fost postate pe site-ul Barrygibb.com şi au fost însoţite de un mesaj în care se precizează faptul că melodia a fost înregistrată în anul 2002. ”Michael Jackson şi cu mine eram cei mai buni prieteni. Iubeam cam acelaşi gen de muzică şi ne plăcea să colaborăm. Era o persoană cu care lucrai foarte uşor”, a declarat Barry Gibb. ”Cu cât ne cunoşteam mai bine, cu atât ne veneau mai multe idei şi, în cele din urmă, am decis să înregistrăm piesa ”All in Your Name”. Acest cântec este, de fapt, un mesaj pe care Michael voia să îl transmită tuturor fanilor săi din lumea întreagă, că tot ceea ce face are ca motivaţie iubirea pentru fanii lui şi dragostea lui pentru muzică. Sper şi mă rog ca toată lumea să audă acest mesaj. Voi preţui pentru totdeauna această experienţă”, a adăugat Barry Gibb.

Această piesă ar fi fost compusă ca un protest faţă de planurile Guvernului american de a invada Irakul. Imaginile din clip au fost filmate de Ashley, fiica lui Barry Gibb. Michael Jackson a decedat pe data de 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de propofol, un anestezic puternic.