Barry White, recompensat postum

Cântăreţul american Barry White, considerat o legendă a muzicii soul, va fi recompensat postum cu o stea pe Bulevardul Faimei din Hollywood. Berry Gordy, directorul casei de discuri Motown, va susţine un discurs în memoria celebrului cântăreţ şi va dezveli steaua care îi este dedicată acestuia. Ceremonia va avea loc pe data de 12 septembrie, data la care Barry White ar fi împlinit vârsta de 69 de ani. Steaua dedicată artistului american va fi cea de-a 2.506-a de pe Bulevardul Faimei.

Barry White a murit din cauza unei insuficienţe renale, pe 4 iulie 2003, la vârsta de 58 de ani. Cîntăreţul este celebru pentru melodiile sale de dragoste cântate cu o voce de bas inconfundabilă. Două dintre cele mai îndrăgite melodii ale sale sunt „Can't Get Enough of Your Love, Babe” şi „You're The First, The Last, My Everything”. Piesele lansate de Barry White, recompensat şi cu două premii Grammy, s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.