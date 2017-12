Barza de la Hollywood vine încărcată!

Actorul american Matt Damon a declarat, într-un interviu, că şi cel de-al doilea copil al său, pe care soţia sa, Luciana Bozán Barroso, trebuie să-l nască în curînd, va fi o fetiţă. “Mă simt în minoritate, este ceva nebunesc”, a spus Matt Damon, referindu-se la familia sa în care domină reprezentantele sexului frumos. Matt Damon şi soţia sa mai au o fetiţă, Isabella, care s-a născut în iunie 2006. Actorul, în vîrstă de 37 de ani, a întîlnit-o pe Luciana Barroso, fostă chelneriţă într-un bar, în 2003, la Miami, în Florida, în timpul filmărilor pentru comedia “Lipit de tine”. Femeia în vîrstă de 32 de ani, originară din Argentina, mai are o fetiţă, Alexia, de 9 ani, dintr-un mariaj anterior. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2005, în cadrul unei ceremonii discrete, ce a avut loc la New York.

Un alt cuplu din Cetatea Filmelor, care îşi dorea de multă vreme copii, are parte acum de o bucurie dublă. Rebecca Romijn şi Jerry O’Connell au anunţat că vor avea gemeni. Deşi au sărbătorit un an de căsătorie separat, se pare că cei doi actori şi-au găsit timp să îşi pună planul în aplicare. Starul de 35 de ani din „Betty cea urîtă din New York” şi Jerry O’Connell, de 34 de ani, urmează să fie părinţi în această iarnă. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu patru ani la o petrecere, la scurt timp după ce Rebecca Romijn punea capăt mariajului său cu John Stamos, iar cererea în căsătorie a venit după un an. Nunta a fost intimă şi avut loc, în 2007, în Los Angeles. Rebecca Romijn şi Jerry O’Connell par a avea o căsnicie perfectă şi preferă să-şi limiteze parteneriatul la relaţia de cuplu şi să nu joace împreaună în filme.