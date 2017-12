Barzagli poate juca în meciul cu Irlanda

Fundaşul italian Andrea Barzagli, accidentat înainte de startul turneului final, este apt pentru al treilea meci din Grupa C, în care Italia va întâlni Irlanda, luni, la Poznan. „O veste bună, am reuşit să revin pentru meciul împotriva lui Trap”, a scris fundaşul central pe contul său de Twitter, referindu-se la Giovanni Trapattoni, selecţionerul italian al Irlandei. Victima unei rupturi musculare la pulpa piciorului stâng, Barzagli risca să rateze primul tur al EURO 2012, staff-ul echipei sale temându-se chiar ca el să nu declare forfait pentru întreg turneul final. În absenţa lui Barzagli, mijlocaşul echipei AS Roma, Daniele De Rossi, a jucat în centrul apărării la cele două egaluri ale Italiei, 1-1 cu Spania şi Croaţia.

Cech va fi apt cu Polonia

Portarul ceh Petr Cech, care s-a lovit la un umăr, marţi, în meciul cu Grecia, din Grupa A, a declarat că se aşteaptă să fie “sută la sută apt” pentru partida crucială de sâmbătă, cu Polonia. „Nu pot să spun dacă aş fi capabil să joc în cazul în care meciul ar avea loc astăzi (n.r. - joi). Dar sâmbătă voi fi cu siguranţă sută la sută apt. Mai sunt două zile până atunci, este suficient”, a spus Cech într-o conferinţă de presă. Petr Cech, care a avut dureri la umărul stâng, s-a antrenat uşor joi, evitând în special intervenţiile dificile. „Vineri voi putea deja să mă antrenez normal, fără probleme”, a precizat portarul. Meciul de sâmbătă, de la Wroclaw, este crucial pentru cehi şi pentru polonezi, ocupanţii poziţiilor 2 şi 3 în Grupa A. Un rezultat de egalitate ar fi suficient pentru cehi să se califice în sferturile de finală ale EURO 2012.

Condamnări la închisoare pentru doi fani spanioli, doi ruşi şi mai mulţi polonezi

Doi cetăţeni spanioli, doi ruşi şi mai mulţi polonezi au fost condamnaţi la închisoare pentru incidentele legate de meciul Polonia - Rusia, scor 1-1, a anunţat, ieri, tribunalul din Varşovia. „Doi ruşi şi doi spanioli au fost condamnaţi la închisoare cu executare”, a precizat Wojciech Malek, purtător de cuvânt al tribunalului. Potrivit agenţiei poloneze, au mai fost condamnaţi la închisoare cel puţin patru huligani polonezi. Malek nu a menţionat durata pedepselor pronunţate miercuri. El afirmase, anterior, că ar putea fi vorba de condamnări de trei până la cinci luni de închisoare. În total, 30 din cei 184 de huligani arestaţi marţi la Varşovia au fost condamnaţi la închisoare cu suspendare sau la plata unor amenzi pentru ofense sau agresiuni la adresa poliţiştilor, ori pentru participarea la adunări ilegale. Cele 184 de persoane, majoritatea cetăţeni polonezi, au fost arestate după incidente soldate cu aproximativ 20 de răniţi.