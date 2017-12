Basarab Panduru, obligat să lupte pe mai multe fronturi

Ajunsă în lupta pentru evitarea retrogradării, FC Farul are nevoie de un succes în disputa de sîmbătă cu UTA, programată la ora 20.00, pe Stadionul "Farul", în prima etapă a returului Ligii I. Spre mulţumirea lui Basarab Panduru, Marius Nae, Tibor Moldovan şi Iulian Apostol au revenit după mai vechi accidentări, doar Răzvan Farmache şi Dinu Todoran rămînînd pe lista indisponiblilor. “Încercăm să trecem cît mai repede peste problemele din ultima vreme şi să facem un joc cît mai bun“, a declarat tehnicianul constănţean, convins că elevii săi au puterea să cucerească cele trei puncte.

După ce directorul tehnic Ion Marin s-a deplasat în Serbia şi Ucraina pentru a urmări la lucru mai mulţi jucători, Panduru nu s-a sfiit să critice politica de transferuri a clubului de pe litoral. “Mi se pare normal ca cel care se ocupă de echipă, în speţă directorul tehnic, să meargă împreună cu antrenorul să vadă jucătorii. Antrenorul ştie ce sistem va juca, ce jucători vrea pe anumite posturi şi atunci se ia o decizie în doi asupra fotbaliştilor respectivi. Nu pot eu să-mi doresc un jucător de 500.000 de euro, iar clubul să nu aibă aceşti bani. Bănuiesc că la acest aspect s-a referit conducerea clubului. Nu că vine un anumit X care mie nu-mi trebuie şi îl aduce, pentru acest lucru nu mi se pare normal. În plus, nu vreau să vină jucători care nu au evoluat de un an. Păi ce, vin la sanatoriu?“, a explicat Panduru, care s-a declarat împotriva transferurilor de jucători urmăriţi doar pe casete video. “Să nu-mi spuneţi de fotbalişti că sînt buni doar de pe casete, pentru că nu cred. Nici nu vrea să-l văd aşa, cît de mare o fi teancul de casete. Păi şi eu dacă fac o casetă cu mine din urmă cu cîţiva ani, o să vină să mă transfere şi deja sînt antrenor. Nu-mi plac astfel de lucruri pentru că am trecut prin ele. Dacă ei vor să facă aşa, dacă asta este optica lor despre fotbal, treaba lor“, a acuzat tehnicianul constănţean. “Nu sînt nici adeptul jucătorilor străini. Pot fi buni, dar sînt şi în ţară, doar trebuie să-i găseşti. Nu vreau să vină din tot felul de ţări şi să stau să le explic pe rînd la antrenament ce trebuie să facă“, a adăugat Panduru. Declaraţii sale vin în contradicţie totală cu strategia clubului, directorul executiv Florentin Chiforeanu şi directorul tehnic Ion Marin afirmînd că urmăresc mai mulţi fotbalişti străini de pe casete trimise de impresari.

L-a “certat“ pe Liviu Mihai

Antrenorul Farului nu l-a uitat pe atacantul Liviu Mihai, trimis la echipa secundă, pe care l-a acuzat nu se implică aşa cum trebuie. "Despre Liviu Mihai şi Voiculeţ ce pot să spun? Orice jucător care ajunge la echipa a doua trebuie să arate că îşi doreşte revenirea în prima echipă. Deocamdată însă, din punctul meu de vedere, Liviu Mihai nu se implică aşa cum aş dori. Din această cauză restul echipei suferă. Nu îmi place însă atitudinea lui zeflemitoare şi îl voi primi înapoi atunci cînd el o să-mi arate că îşi doreşte acest lucru. Dar, ce ştiu eu, poate că el vrea de fapt să plece, însă mi se părea mult mai corect să vină şi să îmi spună asta, decît să se încurce aşa de tare, ducîndu-se pe la echipa a doua. Eu ştiu că am avut şi antrenamente în 13 jucători, dar aceia au pus suflet", a afirmat Panduru, care a explicat şi de ce nu trimite în teren mai mulţi jucători tineri: “Nu au jucat nici înainte să vin eu. Dacă erau aşa buni, de ce nu i-au băgat ceilalţi antrenori? Mi-ar fi uşor să spun că vreau să întineresc echipa şi că acest lucru durează, dar se vrea performanţă în acest sezon, nu peste 2-3 ani“.