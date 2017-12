Basca şi papionul

A fost o epocă în care, la noi, basca a făcut carieră, afirmîndu-se plenar în numeroase domenii de activitate. E firesc ca, acum, cînd a pierdut foarte mult teren, să intre în contradicţie directă cu papionul imperialist. În ciuda apucăturilor sale tractoriste, basca se erijează, chiar şi în zilele noastre, ca fiind liderul unei anumite părţi a intelectualităţii noastre parvenite şi de doi lei. Cu toate că, după cum ştim cu toţii, e la pămînt la capitolele cultură generală şi cei şapte ani de acasă. Tributară principiilor comuniste, basca nu suferă papionul pentru că are faţă fină europeană şi vorbeşte mai multe limbi străine. Chiar dacă a condamnat comunismul, basca nu suportă papionul european, dedicîndu-se apucăturilor sale rurale: hăhăie, rîgîie, se scarpină pe spate cu levierul, se şterge la gură cu dosul palmei, scuipă pe jos, ţipă ca un apucat pe cîmp etc. Basca se crede în toate cele, chiar fabrici şi uzine! Ea este contra violenţei încă din perioada în care proletariatul dădea de pămînt cu ea, în anumite zile, chiar cu năduf. Papionul, în mai multe culori, reprezintă un simbol european, dar basca nu înţelege acest lucru! Plină de praf şi cu pete de motorină peste tot, basca este şi astăzi manipulată de conducătorul iubit care ne promite că ne salvează de imperialismul european. Traversăm o lungă perioadă de polemici şi controverse pe această temă. Deşi, în alocuţiunile sale, invocă modernismul, basca nu se poate lepăda de vechile sale apucături muncitoreşti. Crede, în naivitatea sa, că tradiţiile de la Bumbeşti-Livezeni pot fi aplicate ca model european după intrarea noastră în UE. Ca discurs, atunci cînd se referă la statutul papionului, basca face dese trimiteri la regimul burghezo-moşieresc. În această accepţiune, bascaliii sînt consideraţi a fi victime ale capitalismului, dar basca nu suflă nicio vorbă despre capitalismul de cumetrie pe care îl reprezintă la cel mai înalt nivel! Papionul îşi face, încet, dar sigur, intrarea în societatea românească. Şi, asta, atenţie, în ciuda faptului că basca îi boicotează la scenă deschisă toate acţiunile şi iniţiativele menite să promoveze ideile europene. În materie de nou, basca este plină de venin. E şi firesc, în condiţiile de astăzi, doar resturile unei generaţii prăfuite mai poartă bască în România! Totuşi, atenţie, nu trebuie uitat faptul că basca a reuşit să se strecoare tot timpul pînă la vîrful Puterii, ocupînd funcţii şi poziţii importante pe eşichierul politic. Excesele declanşate de complexele sale au făcut din bască un adversar declarat al papionului. Dacă aţi observat, papionul nu are coate, avansînd pe bază de merite şi oportunităţi. În schimb, basca e ca un gîndac cu mai multe coate, care se agită tot timpul să prindă un loc în faţă, cu toate că, în anii comunismului, se bucura să stea şi pe ceafă… La capitolul educaţie europeană şi maniere politice alese, sînt mari diferenţe între bască şi papion. Basca nu înţelege că a trecut vremea ei, dovadă că nu mai producem nici tractoare la “Tractorul”. Papionul este cult, echilibrat şi cu deschideri largi europene. Basca este incapabilă să depăşească anumite limite, complăcîndu-se într-o continuă stare de mediocritate. De altfel, comportamentul său în politichie şi societate nu are nicio legătură cu Europa. Se trezeşte adeseori vorbind de una singură, vrea să impună propria sa dictatură în amintirea epocii în care basca făcea legea în România. În totală contradicţie cu papionul, basca este mînată în luptă doar de setea pentru putere, fiind în stare să sacrifice tot şi pe oricine. Chestia e că basca nu e luată de nimeni în seamă în Europa. În schimb, papionul are intrare liberă pe la mai toate cancelariile. Şefii de stat şi de guverne vorbesc numai cu papionul, pentru că mulţi nici nu-şi mai imaginează că basca mai are un cuvînt de spus în România! Din păcate, are! După cum opinia publică de la noi cunoaşte, basca face alergie cînd vede o faţă europeană, motiv pentru care îi reproşează papionul! După ce a beneficiat de tot felul de avantaje, basca are tupeul să condamne comunismul! Condamnă comunismul şi papionul în aceeaşi măsură!