Bășcălie în stil hollywoodian: Donald Trump, ridiculizat de Meryl Streep

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, este printre puținii politicieni care nu lasă loc la îndoieli: ori este divinizat, ori este ridiculizat. Și asta în cel mai bun caz! În campania electorală, Hollywood-ul nu face excepție de la regulă, divizându-se, ca toată America, în susținători sau în critici ai magnatului american. Cunoscută drept susținătoare a lui Hillary Clinton în cursa pentru Casa Albă, Meryl Streep a luat atitudine împotriva candidatului republican, ridiculizându-l cum numai o actriță cu trei Oscaruri în palmares poate s-o facă. Artista, care și-a adjudecat ultimul Oscar în 2012, interpretând magistral partitura fostei Doamne de Fier a Marii Britanii, Margaret Thatcher, s-a deghizat astfel încât să arate cât mai asemănător cu Donald Trump, pentru ca distracția să fie maximă, potrivit B1tv. Meryl Streep a purtat un costum bărbătesc mai... bombastic, și-a colorat fața spre portocaliul tenului lui Donald Trump, ba a purtat chiar și o perucă amintind de frizura inconfundabilă a republicanului. Toate marile publicații de peste ocean au fost amuzate și impresionate, deopotrivă, de efortul depus de actriță pentru a-l ridiculiza pe Trump în cadrul evenimentului Shakespeare in the Park Public Theater Gala, organizat la teatrul Delacorte din Central Park, la New York.

Deloc descurajat de atacul amuzant al lui Meryl Streep, Donald Trump pare decis să se... reinventeze mai pe gustul tuturor americanilor, temperându-și discursul. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă la ultimul discurs pe care candidatul Partidului Republican l-a susținut chiar după anunțarea victoriei lui Hillary Clinton în alegerile democraților, adică fix în aceeași zi în care Meryl Streep se distra pe seama lui la New York. Totuși, presa şi unii colegi de partid nu s-au lăsat convinşi de... Trump reinventat. ”New York Times” susţine că ”schimbarea de atitudine este foarte bruscă după o serie de paşi greşiţi şi atacuri capricioase care i-au făcut pe colegii de partid să nu aibă încredere în magnat”.