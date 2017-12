Baschetbaliştii tricolori, învinşi şi de Islanda

Baschetbaliştii tricolori au pierdut şi a doua partidă din preliminariile Campionatului European din 2015, disputată în Sala Sporturilor din Constanţa. România a fost învinsă, ieri, de Islanda, scor 72-64 (25-10, 13-18, 18-17, 16-19), şi a ieşit din lupta pentru câştigarea Grupei A. România a condus cu 2-0 prin coşul lui Nicoară, însă următorul coş a venit abia peste cinci minute! Islanda a profitat de momentul slab al tricolorilor şi s-a desprins la 20-4, încheind primul sfert cu un avantaj de 15 puncte, 25-10. Tricolorii au început cursa de urmărire, s-au apropiat în câteva rânduri la trei-patru puncte, însă de fiecare dată islandezii au reuşit să se desprindă pe tabelă, impunându-se meritat cu 72-64.

„Am început foarte prost meciul, lucru care până la urmă ne-a costat. În rest, toate celelalte sferturi au fost echilibrate, două dintre ele le-am şi câştigat. Au fost, din păcate, la fel ca şi cu Bulgaria, multe momente negre în jocul nostru. Am primit multe coşuri uşoare, care au dus la acest eşec. Islanda a avut precizie la aruncări, iar noi nu am avut constanţă pe întreg parcursul meciului. Am avut şi o perioadă scurtă de pregătire, am început cu opt jucători şi alţii au venit în ultima săptămână de pregătire. Părerea mea este că puteam câştiga măcar unul dintre cele două meciuri. Nu acesta este nivelul României. Avem destul talent ca să jucăm mai bine, chiar dacă nu am arătat cum ar fi trebuit în aceste două partide”, a declarat antrenorul Marcel Ţenter.

Pentru România au marcat: Guţoaia 19p, Nicoară 15p, Căpuşan 8p, Mandache şi Silvăşan - câte 7p, Ştefan şi Ţîbîrnă - câte 3p, Tudor 2p.