Baschetbalistul american Kevin Hardy revine la Sibiu

Baschetbalistul american Kevin Hardy, jucătorul care a oferit spectacol în fiecare meci al echipei CSU Sibiu, în sezonul trecut, revine la Sibiu. Jucătorul de 23 de ani a decis să se alăture lotului condus de Dan Fleșeriu și în sezonul 2016/2017, informează un comunicat.

După o primă experiență în baschetul european alături de echipa sibiană, în sezonul trecut, Kevin Hardy își va continua curba ascendentă a carierei sale în mijlocul aceleiași echipe galben-albastre. Americanul care a jucat, până anul trecut, în NCAA, îmbrăcând tricourile echipei MC Neese State University Cowboys, revine la BC CSU Sibiu.

"Ne bucurăm că am reușit să îl convingem pe Kevin să se întoarcă. Este un jucător extrem de important pentru echipa noastră, un sportiv desăvârșit, care ne-a încântat pe toți cu prestațiile sale, în sezonul trecut, și care știm că poate aduce un plus important echipei noastre. Acesta este și motivul pentru care am luptat să creștem bugetul față de sezonul precedent pentru a oferi staff-ului tehnic un lot cât mai valoros. BC CSU Sibiu pornește în noul sezon cu trei dintre cei mai importanți titulari ai echipei, din sezonul precedent, Hardy, Mijajlovic și Lalovic, ca dovadă a dorinței noastre de continuitate și creștere a performanței acestei echipe", a spus Laurențiu Buduleci, președintele Secției de Baschet a CSU Sibiu.

Fundașul care măsoară 1,88 m a totalizat în sezonul trecut medii statistice de 15,2 puncte și 7,1 recuperări și se află în topul celor mai eficienți jucători ai Ligii Naționale de baschet masculin.