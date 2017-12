Baschetul a “supravieţuit“ la Constanţa şi în 2013

Contrar multor previziuni, care anunţau sfârşitul echipei Baschet Club Farul, încă de la începutul anului, formaţia constănţeană a reuşit să reziste în primul eşalon valoric al ţării. Cu fostul mare internaţional Costel Cernat pe banca tehnică, “marinarii” au început anul de pe penultima poziţie a clasamentului, însă au avut o campanie inspirată de transferuri înaintea returului sezonului 2012-2013. Legitimarea unor jucători străini de valoare a dus la obţinerea unor rezultate surprinzător de bune împotriva unor formaţii cu pretenţii europene, iar la final, constănţenii s-au salvat şi de la retrogradare. Cu obiectivul dus la bun sfârşit, se părea că în campionatul 2013-2014 lucrurile ar putea funcţiona chiar mai bine, mai ales că exista un nucleu bun de jucători. „Cu toate neajunsurile, din cauza lipsei banilor, s-au realizat lucruri incredibil de frumoase. Nu toată lumea îşi dă seama cât de greu este să faci lucruri frumoase cu bani cu care alţii nici nu s-ar apuca. Au fost şi victorii frumoase în campionatul trecut, când formasem o echipă cu care puteam aborda orice meci. Se juca frumos, se câştiga, iar spectatorii ne aplaudau chiar şi când pierdeam”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Petrică Munteanu.

MIZA PE TINERI Problemele financiare au afectat, din păcate, din nou gruparea de pe litoral, înaintea sezonului existând chiar posibilitatea retragerii din campionat. Conducerea a găsit in extremis un colac salvator, a înscris echipa în Liga Naţională şi a mizat doar pe jucători români. În plus, i-a oferit şansa fostului jucător Alexandru “Bombă” Olteanu de a debuta ca antrenor pe prima scenă. Aceste decizii au fost “susţinute” şi de faptul că, în urma retragerii unor echipe, la finalul actualului sezon nu se va retrograda! Constănţenii au început greoi, aşa cum era, de altfel, şi de aşteptat, ţinând cont de lipsa de experienţă a componenţilor lotului, dar au încheiat anul cu un succes puţin scontat, obţinut în faţa unei nou-promovate, Concordia Chiajna. „Acest sezon este şi mai dificil din punct de vedere al banilor. Mulţi ne cântau prohodul, dar şi cu jucători români am reuşit să câştigăm în faţa unei formaţii care avea în componenţă baschetbalişti străini. Le-am spus jucătorilor că asta este şansa lor să joace în prima ligă şi să se afirme. În funcţie de ce bani vom avea, vom demara discuţiile cu diverse cluburi pentru continuarea unor împrumuturi sau aducerea altor jucători pentru ultima parte a campionatului”, a mai precizat oficialul grupării constănţene. Reunirea lotului va avea loc la 6 ianuarie 2014.