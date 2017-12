Bascii s-au revoltat la plecarea din România

Dacă finala UEFA Europa League, dintre Atletico Madrid şi Athletic Bilbao, scor 3-0 (Falcao 7, 34, Diego 85), desfăşurată miercuri seară, la Bucureşti, pe Naţional Arena, a fost un adevărat spectacol atât pe teren, cât şi în tribune, ceea ce a urmat ne-a reamintit că trăim în România şi că aici de la sublim la ridicol se ajunge foarte repede. Plecarea celor peste 20.000 de suporteri spanioli spre casă s-a transformat într-un adevărat dezastru, în special pentru basci. Fanii lui Athletic Bilbao s-au plâns că au fost lăsaţi, pe Aeroportul Henri Coandă, să aştepte ore în şir - fără explicaţii - îmbarcarea în avioanele charter la revenirea în Spania şi au acuzat autorităţile române că i-au favorizat pe madrileni, permiţând decolarea aeronavelor acestora cu prioritate. Elcorreo.com, o publicaţie din Ţara Bascilor, prezintă mărturiile mai multor suporteri ai lui Athletic care au avut de pătimit din cauza fluxului mare de pasageri de pe Otopeni. „Este o mizerie şi o ruşine. Imaginea României este una de lumea a treia”, a declarat un “socios” din Bilbao, Roberto Salcines. El a precizat că aeronava cu care trebuia să se întoarcă în Spania avea plecarea programată joi, la ora 03.00, dar a fost întârziată peste cinci ore. „Acesta era ultimul lucru care să ni se întâmple. Nu ajungea că am pierdut cum am pierdut, mai trebuia să suferim”, a afirmat prietenul lui Salcines. „După meci, cam pe la ora 24.00, ne-au îmbarcat într-un autobuz şi ne-au dus la aeroport, unde am ajuns cam într-o oră. Acolo mii de oameni erau înghesuiţi într-un terminal fără servicii şi fără aer condiţionat. Până la 6.00 nu am fost lăsaţi să părăsim acea zonă”, a declarat, la rândul său, jurnalistul Calos Lopez de Lerena. Fanii basci mai susţin că suporterii lui Atletico Madrid nu au avut parte de acelaşi tratament şi avioanele lor au decolat primele. După aceste incidente, clubul Athletic Bilbao a emis următorul comunicat: „Athletic Club doreşte să mulţumească tuturor fanilor pentru comportamentul exemplar avut la Bucureşti cu ocazia finalei Ligii Europa, atât pe străzile oraşului, pe stadion şi la aeroport, în ciuda dificultăţilor întâmpinate, mai ales la revenire. În ceea ce priveşte acest aspect, Athletic Club a înaintat un protest oficial organizatorilor responsabili cu transferul suporterilor pentru planificarea defectuoasă, deoarece nu au luat măsuri şi pentru modul în care au fost trataţi suporterii noştri”.