Băse către Orban: „Sică, ce o fi în capul tău?”

Fostul preşedinte Traian Băsescu nu putea sta departe de scandalul Dăncilă-Iohannis în care s-a băgat și șeful PNL, Ludovic Orban. Băsescu l-a luat peste picior pe Orban, spunând că a făcut plângerea penală împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, animat de gânduri de mărire bazată pe slugărnicie faţă de preşedintele Iohannis şi că demersul său va duce la dezastru diplomatic fără precedent pentru PNL. „Dacă în prostia ta nu pricepi, îţi spun eu, Sică: dezastru diplomatic”, a spus Băsescu. El se declară convins că „nici DIICOT şi nici Preşedintele Iohannis nu vor intra în acest joc imaginat de mintea rătăcită a bietului Sică Mandolină”. Băsescu spune, într-un mesaj postat vineri pe Facebook, că vizita în Israel a premierului Viorica Dăncilă, „altă slugă incompetentă şi agramată”, a fost o încălcare a principiului colaborării loiale între Guvern şi Preşedinţe, neavând însă nimic penal. „Sică, ce-o fi în capul tău? Animat de gânduri de mărire bazată pe slugărnicie faţă de preşedintele Iohannis, Sică Mandolină a decis să facă o plângere penală premierului Viorica Vasilica Dăncilă - altă slugă incompetentă şi agramată - pentru înaltă trădare, urmare a vizitei Docilei în Israel. Oricât de mult m-aş strădui, nu reuşesc să apropii această vizită de ideea de înaltă trădare. Cu certitudine însă a fost un act de sfidare a preşedintelui României, de încălcare a procedurilor interne în luarea deciziilor de politică externă importante şi, nu în ultimul rând, de nesimţire a tandemului Docila – Daddy în relaţia cu preşedintele României. Cu alte cuvinte, o încălcare a principiului colaborării loiale între instituţii, dar nimic penal”, afirmă fostul preşedinte. El se declară convins că nici DIICOT şi nici Iohannis „nu vor intra în acest joc imaginat de mintea rătăcită a bietului Sică Mandolină” şi că, altfel, şeful statului are toată libertatea să ceară demisia premierului de trei ori pe zi. „Ludovic Orban, tu pricepi care sunt efectele internaţionale pentru PNL, când în calitatea ta de preşedinte al partidului acuzi de înaltă trădare premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor pentru că s-au întâlnit cu preşedintele şi premierul Statului Israel, indiferent ce subiecte de interes bilateral au discutat? Dacă în prostia ta nu pricepi, îţi spun eu Sică: DEZASTRU DIPLOMATIC. Sunt convins că nici DIICOT şi nici preşedintele Iohannis nu vor intra în acest joc imaginat de mintea rătăcită a bietului Sică Mandolină. Altfel, Preşedintele României are toată libertatea să ceară demisia Docilei de trei ori pe zi. Poate până la urmă „distinsa” va prcepe că are pălăria căzută pe ochi”, adaugă Băsescu.