„Băsescu (...) a prezentat dosarul nostru de anchetă cu privatizarea şantierului naval Mangalia ca fiind o mare descoperire a lui”

Acum, la 20 de ani de la apariţia ziarului „Telegraf”, simt acelaşi lucru. Adică România şi societatea românească se află în aceeaşi situaţie ca acum 20 de ani. Parcă nu am evoluat deloc. Te uiţi în jurul tău şi vezi că oamenii suferă în continuare de lipsuri materiale, sunt oprimaţi, nu au speranţe. Pentru mine, cotidianul „Telegraf” a fost rampa de lansare în viaţă, nu numai în carieră sau în muncă, ci în tot ceea ce înseamnă viaţă. A însemnat contactul cu lumea, cu sălbăticia ei, cu sfere de influenţă, cu oameni puternici, cu oameni slabi, cu oameni săraci, cu tot ce înseamnă viaţa care ne înconjoară. Eu zic că în perioada respectivă noi eram tineri şi entuziaşti şi nu a fost greu să ridicăm un ziar. Acum, un demers asemănător ar fi mult mai greu. Atunci a fost un joc de adolescenţi în faţa celei mai mari provocări. Au fost şi momente grele, mai ales partea materială, dar au fost foarte multe lucruri frumoase.

În general, „Telegraf” a construit. Dar au fost şi unele greşeli. A şi distrus. Dacă fac o retrospectivă, am recunoscut unele momente în care paşii au fost greşiţi, poate „Telegraf” a fost mai mult decât un organ de opinie, a fost un judecător, şi poate nu trebuia. Faţă de unii oameni s-a greşit. Aceste lucruri le simţim acum noi, în postura noastră, când alţii din presă greşesc faţă de noi. Dar aşa se scrie istoria şi viaţa. Dar, ideea principală a fost a construcţiei şi a schimbării.

Ca jurnalist, sunt multe momente frumoase pe care le-am trăit la „Telegraf”. Îmi aduc aminte de o anchetă pe care am făcut-o împreună cu Gabi Stan la privatizarea şantierului naval de la Mangalia. A fost o anchetă care a durat, cred, o lună şi jumătate. A fost o anchetă foarte dură. La sfârşitul anchetei, cu toată construcţia făcută, ne-am dus la Băsescu, care, la vremea respectivă, era un opozant şi o voce foarte activă. A luat documentele, a constatat ceea ce am făcut noi, s-a exprimat vag asupra anchetei şi ne-a cerut să-i lăsăm dosarul să îl analizeze şi peste o zi sau două să îşi spună punctul de vedere. Am constatat, după trei zile, că Băsescu a organizat o conferinţă de presă, a chemat toată presa la Bucureşti şi a prezentat dosarul nostru de anchetă cu privatizarea şantierului naval Mangalia ca fiind o mare descoperire a lui. Atunci am avut o uriaşă frustrare. La sfârşitul conferinţei am fost cu Gabi Stan la el şi s-a făcut că nu ne cunoaşte. Atunci am stat şi m-am gândit că munca de politician este puţin mai complexă şi trebuie să fii pregătit şi de multe alte lucruri decât nesinceritate.

Acum, după 20 de ani, „Telegraf” are în societatea noastră ancore foarte adânc înfipte. Este un demers complex. Eu vreau să cred că este un organ de opoziţie. Vreau să cred că reprezintă o voce în Constanţa, care strigă când lucrurile sunt nedrepte, când politica o ia razna, politicienii de asemenea. Acum vom vedea cum apreciază cititorii acest lucru. De fapt, barometrul sunt cititorii săi, tirajul său. Iar „Telegraful” are.