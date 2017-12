Faptul că preşedintele Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea rezultă, după cum a prezentat ieri preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, chiar din, culmea, decizia Colegiului CNSAS prin care Băsescu a primit verdictul de necolaborare cu Securitatea! Şi asta, fără ca măcar şeful statului să fie chemat la audieri de către CNSAS! Decizia CNSAS confirmă faptul că Serviciul Român de Informaţii a predat CNSAS procesul-verbal de distrugere a dosarului personal de reţea al lui Băsescu, iar Ministerul Apărării Naţionale i-a predat Registrul Jurnal pentru reţea informativă al U.M. 02150 Mangalia, în care Băsescu figurează în calitate de colaborator. Nu cu mult timp în urmă, un coleg de-al lui Băsescu la Institutul de Marină declara că l-a văzut pe actualul şef al statului, pe vremea cînd era student, cum întocmea rapoarte pentru Securitate. Potrivit documentelor predate la CNSAS, dosarul de colaborator al lui Băsescu a fost distrus în 1979, ceea ce explică de ce actualul preşedinte îşi cere dosarul pentru a şi-l publica?!

Preşedintele Grupului de Investigaţii Politice (GIP), Mugur Ciuvică, susţine că preşedintele Traian Băsescu a primit verdict de necolaborare cu Securitatea deşi CNSAS a primit documente care dovedesc contrariul. Potrivit lui Ciuvică, CNSAS a primit, în septembrie 2006, de la SRI şi de la Direcţia de Siguranţă Militară din Ministerul Apărării Naţionale, documentele care dovedesc că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii: Registrul inventar – arhivă al fondului reţea Constanţa, în care se regăsesc toţi colaboratorii Securităţii din judeţul Constanţa; Registrul Jurnal pentru reţea informativă al U.M. 02150 Mangalia, în care se regăsesc toţi colaboratorii Securităţii de la Institutul de Marină; Procesul verbal de distrugere al dosarului nr. 3990/1972, dosarul de colaborator al Securităţii al lui Traian Băsescu. În sprijinul afirmaţiilor sale, Ciuvică dă publicităţii Decizia nr. 310/26.09.2006 a Colegiului CNSAS privindu-l pe Traian Băsescu, care face referire la aceste documente. La punctul 23 al acestei Decizii se arată că CNSAS a primit "adresa de răspuns a SRI nr. S/113959/19.09.2006, prin care s-au transmis către CNSAS în conformitate cu decizia Comisiei Mixte din data de 18.09.2006, următoarele documente: - Registrul inventar – arhivă al fondului reţea păstrat la Constanţa, volumul 5, coperta şi fila 118 (copie autentificată de SRI), în care apare menţionat la poziţia 17592 numele domnului Traian Băsescu, cu datele de identificare, cu numărul de înregistrare a dosarului personal nr. 3990 cu următoarea menţiune: “Dosar personal distrus cu procesul-verbal nr. 58212/15.08.1979”, - Procesul-verbal de distrugere nr. 0058212/15.08.1979 (copie autentificată de SRI), încheiat în data de 15 august 1979 de I.J.Constanţa”. La punctul 26 al Deciziei CNSAS se spune că CNSAS a primit “Adresa de răspuns a MApN – Direcţia Siguranţă Militară nr. I 872/25.09.2006, prin care s-a transmis, la solicitarea CNSAS, o copie xerox a filelor 64 verso şi 65, declasificate, din “Registrul Jurnal pentru reţea informativă, al U.M. 02150 Mangalia”, inventariat sub numărul 39/1972, în care figurează domnul Traian Băsescu în calitate de colaborator, fără nume conspirativ, cu dosarul nr. 3990, ce a fost transferat la Inspectoratul Judeţean Constanţa al M.I cu nr. 00151392/29.09.1976”. Potrivit lui Ciuvică, documentele citate în Decizia nr. 310/26.09.2006 a Colegiului CNSAS demonstrează că Băsescu a fost colaborator al Securităţii.

Băsescu, racolat pe vremea cînd era student al Institutului de Marină

GIP susţine că Băsescu a avut dosarul personal nr. 3990/1972, a fost racolat de Direcţia a IV-a a Securităţii în 1972, pe vremea cînd era student la Institutul de Marină, iar numele acestuia se regăseşte în Registrul Jurnal pentru reţea informativă al U.M. 02150 Mangalia, registru care cuprindea toţi colaboratorii Securităţii de la Institutul de Marină. (Amintim că, nu cu mult timp în urmă, doi constănţeni, dintre care unul coleg de studenţie al lui Traian Băsescu, declarau că acesta a fost colaborator al Securităţii pe vremea cînd era student la Institutul de Marină, precum şi după ce a absolvit instituţia.) Potrivit lui Ciuvică, după ce Traian Băsescu şi-a terminat studiile, dosarul său de reţea cu nr. 3990 a fost transferat la Securitatea Constanţa, în 1976, cu adresa nr. 00151392/29.09.1976. Numele lui Traian Băsescu se regăseşte în Registrul inventar – arhivă al fondului reţea Constanţa, registru care cuprindea toţi informatorii Securităţii din judeţ. Dosarul de colaborator nr. 3990/1972 al lui Traian Băsescu a fost distrus în 1979, cu Procesul-verbal de distrugere nr. 0058212/15.08.1979, arată Ciuvică. GIP îi solicită preşedintelui Traian Băsescu să publice pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale documentele referitoare la colaborarea sa cu Securitatea aflate în posesia CNSAS, avînd în vedere că, în 16 august, cerea: “Daţi-mi dosarul şi-l fac public!”. "Dacă mai are o urmă de onoare, Traian Băsescu ar trebui să se ţină măcar acum de cuvînt şi să publice documentele referitoare la colaborarea sa cu Securitatea aflate la CNSAS", declară Mugur Ciuvică.

CNSAS refuză să comenteze acuzaţiile lui Ciuvică, Băsescu este lipsit de replică

Ciuvică mai acuză CNSAS că a preferat să-i dea un certificat de bună purtare lui Băsescu pe baza faptului că dosarul său de informator ar fi fost distrus, deşi se afla în posesia documentelor în care scrie negru pe alb că Băsescu a fost colaborator al Securităţii şi că dosarul său de colaborator a fost distrus. Mugur Ciuvică afirmă că membrii Colegiului s-au prefăcut că nu înţeleg că Securitatea nu a ars nişte coperţi goale şi că dosarul personal nr. 3990 al lui Traian Băsescu nu putea cuprinde altceva decît datele despre colaborarea acestuia cu Securitatea. Preşedintele GIP a subliniat şi faptul că Băsescu nu a fost nici măcar chemat la CNSAS pentru a fi audiat în legătură cu noile documentele care demonstrează că a fost colaborator al Securităţii şi califică drept "ruşinoasă" decizia Colegiului CNSAS, care s-a ascuns în spatele sintagmei “poliţie politică”. "Nu vreau să intru în polemică cu domnul Ciuvică. Sînt acuzaţiile dînsului, afirmaţiile dînsului. Noi am dat o decizie pe care dînsul poate s-o conteste în termenul legal de 15 zile, în cazul în care îl nemulţumeşte. Colegiul CNSAS nu are nimic de comentat", a declarat, în replică, preşedintele CNSAS, Claudiu Secaşiu. Cît despre reacţia preşedintelui la afirmaţiile lui Mugur Ciuvică, aceasta a întîrziat să apară.