Băsescu a decăzut de la “de încredere”, la “beţiv” şi “fustangiu”

BĂSESCU A SCUTIT IRAKUL DE DATORII. Suntem ţinta dezvăluirilor “Wikileaks”. Din informaţiile vehiculate aflăm că nimic nu e întâmplător, că nu se face politică de dragul politicii şi că, în spatele fiecărei acţiuni diplomatice, există un interes. Din dezvăluiri aflăm că o telegramă a ambasadei SUA din România, datată 2005, notează că preşedintele Traian Băsescu le-a comunicat diplomaţilor americani că ţara noastră a acceptat să renunţe la 80% din datoria istorică de 2,6 miliarde de dolari pe care trebuia să o primească de la Irak. Potrivit documentului publicat de presă, Băsescu a informat o echipă condusă de ambasadorul Richard Jones, consilier al Secretarului şi Coordonatorului Politicii pentru Irak, la 21 iulie 2005, că România îşi respectă necondiţionat angajamentul de a-şi menţine trupele în Irak: “Băsescu a subliniat greutăţile financiare pe care România le întâmpină cu întreţinerea forţelor sale armate în contextul în care ţara s-a confruntat cu inundaţii majore, adăugând că un sprijin suplimentar din partea guvernului SUA pentru reforma în domeniul apărării ar putea permite României să-şi dezvolte contribuţia în Irak. Deşi România nu face parte din Clubul de la Paris, Băsescu a confirmat că ţara este dispusă să şteargă 80% din datoriile Irakului, de 2,6 miliarde de dolari”. Aspectul conţinutului şi asamblării acestui amalgam de informaţii la Ambasada SUA nu este asumat oficial, însă ceea ce este de neacceptat şi jignitor pentru popor este faptul că, în timp ce românilor li se taie salariile pe capete şi sunt lăsaţi fără locuri de muncă, un preşedinte (ales de românii din străinătate!) face cadou unei alte ţări 2,6 miliarde de dolari.

BĂSESCU: “CEL CARE L-A UCIS PE TEO PETER NU VA FACE ÎNCHISOARE ÎN ROMÂNIA”. Tot “Wikileaks” ne aruncă pe “piaţă” o altă telegramă din 2005, clasificată “Confidenţial”, în care este notată o discuţie dintre ambasadorul SUA şi acelaşi preşedinte, în care Băsescu ar fi spus că soldatul responsabil de accidentul lui Teo Peter “va avea parte de un proces echidistant şi nu ar urma să facă nicio zi de închisoare în România”. În atare condiţii, nici nu ar trebui să ne mai mire că străinii au o părere proastă despre noi. De exemplu, ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, a apreciat într-o cablogramă atribuită ambasadei şi care ar fi fost obţinută de Wikileaks, că Guvernul român, care “arată ca o raţă şchioapă”, recunoaşte că nu poate duce la îndeplinire reformele legislative promise în 2009. Nimic nou sub soare, am spune noi. De asemenea, ambasadorul scrie că “FMI s-a arătat deja indulgent faţă de România, ca răspuns la gravitatea recesiunii, modificând acordul la un deficit bugetar aproape dublu faţă de cel convenit anterior şi a căzut de acord să permită ca banii FMI să fie utilizaţi pentru cheltuielile directe ale Guvernului român”. Un alt subiect abordat de ambasador este Legea Guvernului privind bugetul pe 2008, lege plină de “tot felul de bunătăţi populiste” şi care “a fost clar elaborată cu portofelele alegătorilor în minte - nicio surpriză, având în vedere alegerile succesive din următoarele 24 de luni”. Într-o altă telegramă a misiunii diplomatice a SUA în România din 2006, clasificată “Secret” şi având drept subiect “Context pentru vizita directorului FBI Robert Mueller la Bucureşti”, aflăm că “România a devenit un sinonim pentru “phishing”, furtul din bancomate şi de pe cărţi de credit, licitaţii fraudate şi alte forme de infracţiune informatică. Din nou, aceasta este o problemă cu implicaţii transnaţionale, dat fiind faptul că multe dintre victime sunt cetăţeni şi companii americane”. Vicepreşedintele PDL Cezar Preda spune, în legătură cu aceste telegrame, că nu şi-a imaginat vreodată că diplomaţii americani pot folosi un limbaj “tabloid” şi a catalogat formulările despre Guvern drept “inacceptabile”. Preda se arată deranjat de declaraţia potrivit căreia România “se milogeşte” pe lângă Fondul Monetar Internaţional: “E o chestie urâtă, care-ţi lasă un gust amar!”. Vom vedea ce surprize ne mai oferă aceste “spovedanii” care intră şi ies periodic de sub patrafirul câte unei ambasade dintr-un colţ de lume.

BĂSESCU, ÎN CĂDERE LIBERĂ, ÎN OCHII AMERICANILOR. Din cablogramele Wikileaks publicate până în acest moment reiese că, din 2004, de când a devenit preşedinte al României şi până azi, imaginea lui Traian Băsescu în ochii americanilor s-a schimbat dramatic. În 2004-2005, Traian Băsescu era \"sincer şi de încredere\". În 2007, Băsescu avea probleme cu popularitatea şi cu băutura şi petrecea ore în şir cu Elena Udrea. Un fost oficial al reprezentanţei diplomatice susţine că Traian Băsescu s-ar fi dus băut la Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, în seara în care a fost suspendat din funcţie de către Parlament, ca să-i ceară ajutor ambasadorului Nicholas Taubman. După episodul suspendării, Nicholas Taubman şi-a luat mâna de pe Traian Băsescu. În 2009, Băsescu, preşedintele cu două foste iubite ministru, ameninţă PSD-ul cu dosare penale, este finalul raportărilor americane privindu-l pe actualul şef al statului.