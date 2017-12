Băsescu a desfiinţat Cabinetul Tăriceanu

Într-un context politic tensionat, marcat de conflictul dintre Palatele Cotroceni şi Victoria şi de posibilitatea ieşirii de la guvernare a PC, Traian Băsescu a ţinut ieri primul său discurs de la preluarea mandatului de preşedinte în plenul reunit al Parlamentului. La şedinţă au participat 387 din cei 468 de parlamentari, dintre absenţi remarcîndu-se premierul Călin Popescu Tăriceanu. De altfel, în timpul discursului rostit de şeful statului în Parlament, la prezidiul la care stau de obicei membrii Cabinetului s-au aflat doar miniştrii PD, UDMR şi PC. Băsescu s-a dus în Parlament chipurile cu un mesaj de pace, care să conducă la îndeplinirea tuturor obligaţiilor pe care le are România pentru a se integra în UE, în timp ce, pe fond, se aude zgomotul ascuţitul securii războiului politic. Aproape 90% din discursul prezidenţial a fost o reluare a temelor dragi şefului statului. Pînă şi formulările au fost asemănătoare, dînd impresia că Băsescu n-a făcut altceva decît să-şi plagieze discursurile sau interviurile anterioare. El a admonestat Guvernul pentru existenţa numeroaselor steguleţe galbene marcate în ultimul Raport al Comisiei Europene, afirmînd că în "puncte-cheie" ale vieţii economice şi sociale, România se înscrie "într-o zonă a mediocrităţii", precum şi poziţia unor politicieni de a nu restructura Guvernul, apreciind că respingerea restructurării Guvernului reprezintă "o abordare politicianistă". Băsescu a menţionat că "scoaterea din mediocritate a instituţiilor statului" ar fi "răspunsul corect" la întrebările pe care şi le pun astăzi europenii în privinţa capacităţii României de a deveni membră UE. Pe de altă parte, preşedintele a făcut referiri punctuale la mai multe domenii: Educaţie, Agricultură, Sănătate, Justiţie. Astfel, el a enumerat problemele din Educaţie şi Agricultură şi a prezentat măsurile care ar trebui luate în aceste domenii, criticînd totodată faptul că Guvernul nu a alocat pentru acest an Educaţiei 5% din PIB. Un atac dur a fost lansat la adresa Sănătăţii, Băsescu afirmînd că acest sistem este în criză, că sînt "interese nelegitime" care gravitează în jurul său. El a declarat că 80% din prevederile pachetul de reformă din sănătate este un balast legislativ, care necesită elaborarea altor 80 de acte legislative pentru a nu bloca sistemul. Şi asta în condiţiile în care, la 17 ianuarie, Băsescu îl lăuda pe ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, "pentru curajul de a înfrunta feudalii sistemului" şi considera că promovarea legislaţiei în domeniu reprezintă, nici mai mult nici mai puţin, decît "cel mai important moment de la instalarea actualei puteri şi pînă în prezent". "După 18 luni de guvernare, Ministerul Sănătăţii nu a reuşit să organizeze licitaţii naţionale, eludînd legea. Mai mult chiar, au fost blocate legi bune iniţiate de PSD privind privatizarea şi externalizarea", a spus ieri Băsescu. În ceea ce priveşte Justiţia, şeful statului a semnalat corupţia, "bîlbîielile", lipsa de performanţă din sistem. El a arătat că principalul rol în rezolvarea acestor probleme revine Consiliului Superior al Magistraturii (n.r.- nicidecum ministrului Macovei). "Magistraţii trebuie să îşi facă curat în propria curte", a spus Băsescu. El şi-a reluat tema favorită referitoare la magistraţi, spunînd că nimeni nu poate accepta ca în spatele independenţei justiţiei să se ascundă incompetenţa şi corupţia, iar magistraţii nu trebuie să se situeze deasupra celorlalte categorii profesionale. Aşa cum a făcut de fiecare dată, Băsescu s-a plîns de judecători şi i-a încurajat pe procurori. După ce şi-a terminat discursul, Băsescu a simţit nevoia să revină la tribună, pentru a prezenta o mică "precizare". El a subliniat că observaţiile pe care le-a făcut despre Sănătate şi Educaţie "nu sînt un blam la adresa Guvernului, ci o atenţionare serioasă". "Am făcut ce trebuia să fac. Am prezentat un punct de vedere, de care Parlamentul va ţine cont sau nu", a conchis Băsescu. Ce treabă are Parlamentul cu performanţele Executivului? De fapt, Băsescu a scăpat porumbelul din gură. Mesajul său a fost “stimaţi parlamentari PD, urmează o moţiune de cenzură, v-am prezentat părerea mea, dvs votaţi cum doriţi…"

Reacţii la discursul preşedintelui

@ Deputatul PRM Lucian Bolcaş: “Discursul preşedintelui conţine platitudini şi fixează România în zona mediocrităţii. Multă blîndeţe a arătat domnul Traian Băsescu în zona Justiţiei, zonă care se află într-o situaţie de haos absolut, de care direct responsabil este ministrul Justiţiei".

@ Preşedintele PSD, Mircea Geoană: "Cred că a fost discursul de dezînvestire al Cabinetului Tăriceanu. Faptul că primul-ministru nu a fost prezent în sală, în timp ce liderul opoziţiei a fost în sală, Theodor Stolojan a fost şi el în sală, demonstrează clar faptul că ceva nu funcţionează în relaţia dintre palate. Ceea ce aş vrea să subliniez este că, de multe ori, preşedintele a părut să citeze din criticile noastre la adresa Guvernului la criza din Sănătate, Educaţie, la faptul că românii nu vor profita de integrarea europeană. Preşedintele este fondatorul şi garantul moral al Alianţei PNL-PD , este cel care a determinat formarea acestui Guvern, iar astăzi practic l-a desfiinţat"

@ Vicepreşedintele PNL Puiu Haşotti: Discursul preşedintelui Traian Băsescu a fost lung şi mediocru, iar abordările referitoare la integrarea în UE sînt la îndemîna unui student la Facultatea de Ştiinţe Politice. Eu nu cred că instituţia prezidenţială a avut performanţe superioare Guvernului, ministerelor şi celorlalte instituţii ale statului. Ca liberal, resping ideea că, într-o ţară, un om, fie el şi preşedinte, se pricepe şi dă indicaţii în toate domeniile şi veghează pe oricine îi vine la îndemînă”.

@ Liderul grupului PD din Camera Deputaţilor, Cristian Rădulescu: „Evaluarea preşedintelui Traian Băsescu a arătat nişte neajunsuri strînse în timp, lucruri pe care le ştim foarte bine, nu de azi, de ieri”

@ Vicepreşedintele PNL, Teodor Meleşcanu: “Discursul este în stilul pe care preşedintele l-a anunţat încă din timpul campaniei electorale, acela de a fi un preşedinte jucător. E greu uneori să înţelegi cu cine joacă”