“Băsescu a primit totul şi nu a făcut nimic”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a arătat, într-un text publicat ieri pe blogul lui, că Traian Băsescu “a promis totul, a cerut totul, a primit totul şi nu a făcut nimic, iar realegerea lui pentru un nou mandat ar fi un pas înainte peste marginea prăpastiei”. În opinia lui, “apropierea alegerilor prezidenţiale nu face decît să obtureze şi mai mult funcţionalitatea statului, mai ales în aceste condiţii, cînd Traian Băsescu, din motive electorale, încearcă să fie conducătorul tuturor puterilor şi instituţiilor”. Năstase a apreciat că discursul preşedintelui a funcţionat după principiul “nu e important ce se întîmplă, e important exclusiv ce se spune despre ce se întîmplă”: “Nici ce se spune nu poate fi lăsat la latitudinea oricui, ci trebuie să vină din partea cuiva cît mai sus-pus, eventual pe dealul Cotroceni”. El şi-a exprimat speranţa că la alegerile din noiembrie va fi mai important ceea ce spunem noi, cetăţenii cu drept de vot care am trăit ultimii cinci ani sub regimul Băsescu, şi nu ceea ce spun cifrele pe care le-a anunţat şeful statului în cadrul discursului de săptămîna trecută: “Statisticile nu pot consola oamenii care şi-au pierdut slujbele în ultimele luni după ce Traian Băsescu a spus că nu vom avea criză economică în România. Statisticile nu pot consola profesorii, medicii sau judecătorii, cărora li s-a promis ceva şi li s-a oferit numai umilinţă şi conflict”. Liderul social-democrat consideră că “bilanţul primului om în stat e unul al reuşitelor pentru că nu a vrut să şi-l păteze cu detalii insignifiante. Însă dacă în ochii celor care ne conduc aceste detalii sînt prea puţin importante, e necesar ca cineva să amintească faptul că aceste datorii vor apăsa pe umerii noştri şi ai copiilor noştri. Pentru acest lucru măcar, m-aş fi aşteptat la cîteva fraze de scuze pentru ei în bilanţul prezidenţial”. El nu îşi ascunde îngrijorarea pentru împrumutul acordat ţării noastre: “De unde vom plăti datoriile acumulate de România, cel puţin banii acordaţi de FMI?”. De asemenea, Adrian Năstase a făcut un raport propriu al României sub “domnia” lui Băsescu: “În ultimii 5 ani, fiecare greşeală a fost trecută cu vederea sau deviată cu o arestare, o anchetă sau o glumă nesărată. Cu un astfel de “model” de succes, nici nu mă mir că e foarte uşor pentru mulţi oameni, de la orice nivel, să-şi ascundă nereuşitele. Pur şi simplu faci ca preşedintele şi, cît timp oamenii se amuză, nu va trebui niciodată să-ti ceri scuze sau să suferi consecinţele greşelilor tale”. În concluzie, fostul premier face haz de necaz: “Am avut parţial dreptate în ceea ce priveşte ieşirea mediatică a lui Băsescu. V-am anunţat că după Parlament şi TVR1 va merge la RRA. A mers chiar de două ori. Aştept, în continuare, participarea la un talk show la televiziunea prezidenţială. Oricum, cred că ne-am obişnuit, deja, cu aceste intervenţii mediatice, în snop, ale lui Traian Băsescu”.