Băsescu a promis majorări salariale fără consultarea premierului

„Surpriză” de proporţii venită direct de la Cotroceni! Preşedintele statului a făcut, ieri, o declaraţie de-a dreptul „şocantă” din postura în care se află! El spune că singur a gândit reîntregirile salariale ale bugetarilor! Băsescu a vrut să încerce marea cu degetul şi a mărturisit că, de fapt, el se delimitează de Guvern şi de tot ce înseamnă puterea executivă. Cu alte cuvinte, el ia decizii fără să se consulte cu nimeni. Probabil nici lui nu-i vine să creadă, dar nu a zis nimic nou sub soare! De fapt, doar a întărit convingerile că nu are nevoie de nimeni, nici măcar de pedelişti, că doar este... preşedintele României! \"Nu m-am consultat cu premierul Ungureanu înainte de a merge în Parlament. Ce face Parlamentul, guvernul, cu mesajul este problema lui. Eu am dreptul să-mi exprim punctul de vedere\", a spus şeful statului, întărind reacţiile pedeliştilor de simpli spectatori de-a lungul vremii. Băsescu dovedeşte, încă o dată, cât este de disperat să câştige voturi şi încearcă să momească electoratul cu aşa-zisele reîntregiri salariale. \"Ar fi fost bine să o putem face (n.r. - reîntregirea salarială) din aprilie, dar am avut februarie care a blocat transporturile. Ianuarie a avut realizarea integrală a veniturilor cu un uşor plus. Sunt conjuncturale. În februarie nu s-au făcut veniturile cu mai bine de un miliard de lei, din cauza blocajului în transporturi, a viscolului...”, a încercat, în van, preşedintele, să justifice neplata integrală a salariilor, scăzute din iunie 2010.