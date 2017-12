Băsescu a promulgat legea prin care avocatul poate asista la orice act de urmărire penală

Preşedintele Traian Băsescu a promulgat, ieri, iniţiativa legislativă care prevede ca apărătorul unui inculpat să poată asista la toate actele de urmărire penală, nu doar cele care implică prezenţa persoanei cercetate. Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat pe 26 februarie această lege respinsă de Senat. Iniţiatorii propun ca articolul 172 din Codul de Procedură Penală să aibă următorul conţinut: \"în cursul urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală şi poate formula cereri şi depune memorii\". Deputaţii şi-au justificat iniţiativa, arătînd că în conformitate cu o serie de modificări ale Codului de Procedură Penală (CPP), survenite în 2006, avocaţii puteau participa doar la actele de urmărire penală care implică audierea şi prezenţa persoanei cercetate. În acest context, arătau iniţiatorii, se încalcă dreptul la apărare, iar anchetatorii pot decide discreţionar şi abuziv în ce cazuri poate un avocat să participe la actele de urmărire penală. În plus, deputaţii au susţinut că iniţiativa lor nu face decît să pună în acord CPP cu o serie de decizii ale Curţii Constituţionale a României după invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate. Iniţiativa legislativă a fost adoptată de deputaţi cu 175 de voturi pentru 69 împotrivă şi patru abţineri.