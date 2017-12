Băsescu, acuzat că nu îl lasă din braţe pe Tokes

04:24:38 / 08 Martie 2014

CU ILIESCU IN FRUNTE , A LUAT PARTE FRONTUL SALVARII NATIONALE , ACEST ILIESCU , CARE SPUNEA LA REVOLUTIE DE LA BACON , CA VINE RUSII PESTE NOI , AM TRAIT ACELE VREMURI SI NU AM UITAT?

E NORMAL MADAM CRETU CA DE LA ACEST TOKES SA INCEPUT REVOLUTIA IN TIMISOARA CIND CREDINCIOSII DIN ACEA BISERICA AU PROTESTAT FATA DE SECURISTII CARE AU INCONJURAT BISERICA CATOLICA , PENTRU-CA TOKES A SPUS IN PREDICA CE O TINEA LA BISERICA , SI A CRITICAT PRINTRE ALTELE DICTATURA COMUNISTA A LUI CEAUSESCU , A AVUT ACEST CURAJ , APROPO , DAR DUMNEATA UNDE TE AFLAI IN TIMPUL ACELEI REVOLUTII DE AI AJUNS SA CRITICI UN MARE REVOLUTIONAR SI DUPA URMA CAREIA AI AJUNS IN ACEST PARID DE SECURISTI PESEDE , ERAI UN COPIL CU MUCII LA NAS ,IAR ACUM ESTI DITAMAI EUROPARLAMENTARUL , FACUTA PESTE NOAPTE DE ACESTI SECURISTI PESEDISTI , ESTI O RUSINEA ROMANIEI MAI MUCOASO , AI AJUNS SA CRITICI , CIND TU NICI NU AI TRAIT ACELE CLIPE DE GROAZA SI REVOLUTIE CU OAMENI MORTI SI SINGE VARSAT , SINTETI O RUSINEA NATIUNII PEDELISTILOR , BAGATI LA INAINTARE TINERETUL SA CRITICE , CEIACE NU AU TRAIT PE PIELEA LOR , MA UIT LA UCRAINA SI IMI AMINTESTE DE MORTII LA REVOLUTIE A ROMANIEI DIN 89 , TOT COMUNISTII SECURISTI AU FOST SI ATUNCI CIND AU OMORIT OAMENII , FEMEI GRAVIDE , SCOSI COPII DIN PINTECE SI CUSUTE CU SIRMA , ARUNCATE IN GROPI COMUNE LA TIMISOARA , NOROCUL NOSTRU CA SECURISTII NOSTRI SINT DE ORIGINE LATINA SI NU SINT RUSOFONI , CA O STREGEAU SI ASTIA IN RUSIA , CUM A FACUT IANUCOVICI , AL UCRAINEI ,DE AR FI FOST PROTEJATI DE RUSI SI SA VINA RUSUL CU RAZBOI PESTE ROMANIA , ASA CA MADAM CRETU CIOCU MIC SI STAI LINISTITA IN PARTIDUL DE SECURISTI CRIMINALI PESEDIST , CARE AU TRAS IN POPOR IN 89 , IAR ACUM SINT MARII DEMOCRATI.