Băsescu, acuzat de Nițu că a vrut să intervină în ancheta terenurilor de la Nana

„Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”. Asta se poate spune despre Traian Băsescu, care nu s-a dezis niciodată de apucăturile lui de a da ordine în stânga și în dreapta, în funcție de cum îi e interesul. Nu de puține ori au apărut informații precum că fostul șef al statului ar fi influențat mersul unei anchete sau că nu ar fi ezitat să pună mâna pe telefon și să facă o ”anumită recomandare”. Să ne aducem aminte că fostul ministru al Finanţelor Daniel Chiţoiu a declarat public că Băsescu l-a rugat să nu îl schimbe pe Radu Gheţea de la conducerea Casei de Economii şi Consemnaţiuni (CEC), lucru pe care, de altfel, Băsescu l-a recunoscut, candid. În alte cazuri, un astfel de telefon ar fi fost încadrat la trafic de influență. Şi asta a şi fost. Gheţea a facilitat obținerea de către Ioana Băsescu a unui credit de un milion de euro, pentru ca aceasta să-l poată împroprietări pe tatăl său cu terenuri în comuna călărășeană Nana. Ei bine, odată plecat Băsescu de la butoane, lucrurile s-au mai schimbat în ce-l priveşte pe fostul şef al statului. Însuși procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a făcut, ieri, afirmaţii grave la adresa lui Băsescu. Potrivit lui Niţu, Băsescu a sunat la cabinetul procurorului general pentru a vorbi cu acesta pe tema dosarului Nana, imediat după instituirea sechestrului asigurător pe terenuri. ”Nu am avut nicio discuţie. A sunat la cabinet. Nu am răspuns”, a declarat Nițu. La rândul său, avocatul Lucian Bolcaș a declarat, ieri, că Băsescu l-a amenințat pe procurorul general în urmă cu o zi, acesta refuzând însă să menționeze în ce a constat amenințarea. Culmea este că, numai cu câteva zile în urmă, fostul șef de stat se bătea cu cărămida în piept că ”nu există un procuror în România care să confirme că el (Băsescu - n.r.) a intervenit în vreun caz”. Ei bine, la nici 24 de ore, apare însuşi procurorul general al României cu asemenea afirmaţii. ”Băsescu are apucături penale atunci când vine vorba de interesul personal. Orice cetățean care ar fi făcut asemenea lucru ar fi fost deja în arest”, a spus jurnalistul Radu Tudor.

DOSAR Și, dacă este vorba despre faptul că Băsescu trebuie să dea socoteală, putem nota că fostul președinte s-a prezentat, ieri, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de șantaj și amenințare la adresa senatorului Gabriela Firea, căreia Băsescu i-a transmis anul trecut să stea în banca ei pentru că, dacă nu este atentă, ar putea să nu își mai găsească soțul acasă. Declarația a fost făcută în contextul în care Firea făcea parte din Comisia parlamentară de anchetă „Nana”, care investiga implicarea lui Băsescu și a fiicei lui în afacerile agricole și imobiliare de la Nana. Înainte de a intra în sediul Parchetului, Băsescu a fost huiduit de mai mulţi oameni, care au scandat, printre altele, ”Băsescu, la puşcărie” și ”Domnule Niţu, puneţi-i cătuşele”. Fostul șef al statului a petrecut 20 de minute în sediul Parchetului General, iar la ieşire a refuzat să facă declarații. Potrivit unor surse judiciare, Băsescu a refuzat să răspundă întrebărilor procurorilor, solicitând prin avocatul său, Dan Apostol, acelaşi care l-a apărat şi l-a scăpat de dosarul Flota, să i se permită ca mai întâi să studieze dosarul și abia apoi să răspundă acuzațiilor.