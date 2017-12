Băsescu: Am greşit, să repare Ponta!

12:54:50 / 31 Ianuarie 2014

Joc de glezna ,politic.

Daca stam stramb si judecam drept,Basescu nu a gresit,si nici Ponta nu trebuie sa dea OU.Nu este de cat un joc politic,al celor doi protagonisti prin care incearca sa mai castige si unul si altul capital politic,aratand cu degetul mai voalat catre prezidentiabilul din partea PDL....Predoiu ,care a coordonat elaborarea celor doua coduri de care s-au mai ocupat prin comisii si alti puscariabili gen Chiuariu. Sa nu uitam ca ramanerea ,ca ministru , a fost tocmai buna ,,ascultare''a lui Predoiu fata de structurile europene de profil ,DNA,CSM.de pe la anul 2009. Articolul in cauza nu face altceva decit sa ;1)Domnii procurori nu mai pot face ascultare dupa ureche ci,dupa o procedura clara de incepere a urmaririi penale asumandu-si in acest sens consecintele acestui act.2)Probatoriul trebuie sa aiba si alte elemente si nicidecum sa fie suficiente cele 90% de intercepari de care face vorbire distinsul domn procuror Sadac.3)Si o alta chestie buna ,este ca procurorii nu o sa mai poate face ascultare dupa cum vrea muschiul lor,dupa care sa dea NUP pentru ca pe ,,tehnica''a cazut cineva care nu ar trebui deranjat.Daca o luati la un nivel mai mic,Snowden are dreptate cu interceptarile .Este politie institutionala si trebuie taxata caatare.Asa ca acel articol 140 poata sa ramana asa . Buzdugan impreuna cu Morar nu o sa mai poata face poante pe telefonul....coruptibililor, in schimb domnii procurori o sa alerge mai mult pe teren,si nu vor mai putea apela una doua la serviciul .....serviciilor secrete.