„Băsescu are o duioşie puberă faţă de tot ce poartă uniformă“

La capitolul „o glumă pe zi“ poate fi adăugată şi afirmaţia fostului ministru şi consilier prezidenţial Andrei Pleşu, care a declarat că preşedintele Traian Băsescu, la fel ca şi predecesorii săi, este influenţat de servicii, dar, în plus, psihologic, „are un fel de duioşie puberă faţă de tot ce poartă uniformă“. El precizează că a plecat de la Cotroceni pentru că şi-a dat seama că „preşedintele n-are nevoie de consilieri, ci mai curând de ordonanţe“. „Într-un fel sau altul, am lucrat cu toţi preşedinţii post-decembrişti. Vreţi să ştiţi concluzia mea? La capitolul „preşedinţi“ n-am prea avut noroc...“, susţine Pleşu. La acelaşi capitol se poate încadra şi ceea ce a văzut Pleşu la CNSAS într-un dosar. El a selectat în minte o notă a lui Traian Băsescu privind un conflict pe vapor, „în stilul ăsta al lui, de „băiat de băiat““, fără a incrimina politic pe cineva conform spuselor lui Pleşu. El precizează că această „notă“ era „în cel mai tipic stil Băsescu“, respectiv: „În ziua cutare, am făcut cutare, cutare subaltern a sărit la bătaie... S-a întâmplat cutare şi cutare. Chestia m-a plicistit foarte mult. Simplul fapt că acum trebuie să stau să scriu chestia asta mă enervează extraordinar“.