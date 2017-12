Băsescu ascunde gunoiul lui Boc sub preș

18:07:06 / 27 Iulie 2015

e o mare diferenta atat la furat cat si la crestere economica.

Bai oameni buni, nu ne mai aratati fataul acestui putregai al politicii romanesti, ca ne stricati ziua. Nu inteleg ce vrea sa spuna basita aia de la 1, adica face comparatie intre regimul ei basit care au furat miliarde de euro, sant inregistrati nu ca a spus vreun martor, ca de la 21 miliarde datorie externa in 2005 la 100 de miliarde in 2012 ,imprumuturi facute de basit si pt. ce, a facut autostrazi, centrale , metrouri, canale, pe ce a cheltuit mormanul de euro, cu regimul pontist care a dat inapoi in fiecare ani miliarede de euro , dar a reintregit salariile luate cu japca de basit, au redus taxele, a marit salariul minim, etc. Nu ne imbrobodi cu minciuni basite, ca nu chiar toti santem incuiati si habotnici ca basitii.