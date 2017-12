Băsescu asmute „câinele rău“ DNA asupra ASF

CONTRE DURE La nici o zi după ce preşedintele Traian Băsescu a atacat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), câinele rău din subordinea sa, cunoscut şi sub numele de Direcţia Naţională Antifraudă, a sărit la atac. Astfel, preşedintele ASF, Dan Radu Ruşanu, este urmărit penal pentru „constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la abuz în serviciu“, fiind acuzat că a întocmit şi a avizat proiectul OUG privind ASF şi ar fi acceptat „protejarea frauduloasă a intereselor Carpatica Asig“. DNA face astfel o completare la dosarul Carpatica, în care sunt urmăriţi, printre alţii, omul de afaceri Ilie Carabulea, Marian Mîrzac şi Radu Mustăţea (reprezentaţi ai ASF şi Carpatica). Şeful ASF, Dan Radu Ruşanu, a comentat că extinderea urmăririi penale şi asupra sa are, probabil, legătură cu investigaţia pe care a început-o la Astra Asigurări, firmă deţinută de omul de afaceri, şi apropiatul preşedintelui, Dan Adamescu. Potrivit motivării oficiale a DNA, „există date şi indicii rezonabile potrivit cărora, în cursul lui decembrie 2013, Ruşanu a exercitat presiuni asupra mai multor asigurători, urmărind şi reuşind impunerea lui Radu Mustăţea la conducerea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România“. Totodată, DNA notează că „Ruşanu a întreprins demersuri în vederea înlăturării din cadrul Consiliului ASF a lui Tudor Daniel George, care deţinea funcţia de vicepreşedinte pe sectorul asigurărilor, şi a înlocuirii lui cu Marian Mîrzac, pentru a proteja interesele financiare ale Carpatica Asig“.

MANEVRE MURDARE În replică, preşedintele ASF a punctat că OUG prin care a fost modificat numărul de membri din Consiliul ASF, de la 11 la 9, a fost solicitată de Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. „Eu cred că urmărirea mea are legătură mai mult cu Astra decât cu ordonanţa. Aţi văzut şi dumneavoastră o declaraţie a preşedintelui Băsescu, care a spus că pentru acţiunea nejustificată de la Astra ar trebui să răspundă conducerea incompetentă a ASF. Vom vedea peste două, trei, patru săptămâni dacă ceea ce am făcut a fost nejustificat sau dacă domnul preşedinte a spus asta ca să îl apere pe prietenul dânsului, Dan Adamescu“, a declarat ieri Ruşanu, în faţa sediului DNA.

FISCUL A INTRAT PE FIR În ciuda intervenţiei băsesciene, Astra rămâne sub presiune. Ieri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început un control la firma de asigurări, în urma unei sesizări ASF. Potrivit Fiscului, există suspiciuni de fraudă fiscală la Astra, în condiţiile în care asigurătorul „pare să fi sifonat sume importante de bani“. Reamintim că, la începutul săptămânii, ASF a instituit procedura de redresare financiară prin administrare specială a companiei Astra, cea mai mare firmă de asigurări din România, aflată în proprietatea omului de afaceri Dan Adamescu, a suspendat acţionarii şi conducerea şi a numit KPMG Advisory ca administrator special.

TOO BIG TO FAIL? Astra Asigurări este controlată de The Nova Group Investments România SA - 72,68% şi Epsilon Estate Provider SRL- 27,02%, alături de mai multe persoane fizice şi juridice. The Nova Group Investments România şi Epsilon Estate Provider sunt controlate indirect de omul de afaceri Dan Adamescu. Compania este liderul pieţei de profil din România, cu subscrieri de peste un miliard de lei în 2012 şi mai mult de patru milioane de clienţi.