Băsescu, atentat eşuat la relaţia România - Renault

08:22:28 / 12 Februarie 2014

dusmanul tarii

daca era un bun roman,cinstit si iubitor de tara cat a fost min.transp. putea sa finalizeze autostrazi principale gen;Constanta -Arad dar nu te poti astepta de la un om care scandal,vrajba, ura,invidie seamana in jurul sau.ca si in politica se baga desi constitutia interzice. ar fi fericit sa plece francezii ca asta are in suflet .MARE E DUMNEZEU.