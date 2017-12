Băsescu: Biletul lui Tăriceanu, probă vizibilă a politicii bazate pe intervenţii Tăriceanu: Preşedintele are o apetenţă deosebită pentru conflicte şi scandaluri

În aceeaşi emisiune televizată, în replică la faptul că Tăriceanu l-a comparat cu Alexandr Lukaşenko, Băsescu i-a recomandat, luni seară, şefului Guvernului, "să stea o săptămînă în Bielorusia", pentru a vedea cum este liderul acestui stat. "Atunci cînd îl prezentam pe d-l Tăriceanu mulţimii, spunînd că acesta va fi viitorul prim-ministru, atunci nu eram Lukaşenko? Cînd îi spuneam: , nu eram Lukaşenko?", s-a întrebat retoric Băsescu. El l-a acuzat din nou pe Tăriceanu că a dorit să intervină în Justiţie pentru prietenii săi: "Orice intervenţie în favoarea lui Rompetrol este binevenită, orice intervenţie pentru companii mari, importante pentru economie, este benefică. Problema este că sînt intervenţii pentru patronii acestor companii. Nu ne interesează problemele persoanelor, ci ale companiilor. Toţi avem prieteni, şi eu am prieteni, dar nu intervin pentru ei în Justiţie". "Toţi ştim că funcţionează telefoanele, intervenţiile de tot felul, biletul este dovada”, a fost argumentul lui Băsescu. "Pentru prima dată în 17 ani avem o demonstraţie a modului în care funcţionează instituţiile", a subliniat el, referindu-se la bilet ca la o "realitate ce nu poate fi negată". Culmea-culmilor este faptul că Băsescu a subliniat că… nu putea trece sub tăcere un asemenea document şi cu atît mai mult, nu putea minţi în privinţa existenţei lui?! Reamintim că şefului statului I-au trebuit doi ani ca să arate acel bileţel bublucaş! Băsescu este de părere că toate aceste acte ale premierului dovedesc că acesta este "modul de gîndire" al lui Tăriceanu. De parcă nu Tăriceanu ar conduce Guvernul, Băsescu a afirmat că actualul Guvern este cel mai bun pe care România l-a avut după 1990, dar că este, totuşi, unul mediocru: "Sînt miniştri care au avut performanţe şi au reuşit să elimine 2008 şi să intrăm în UE în 2007, la Justiţie, la Interne, la Mediu. Dar, cu toate astea, este un guvern mediocru!". Cu alte cuvinte, în opinia lui Băsescu, doar miniştrii democraţi au performanţe, în timp ce liberalii sînt mediocri! Un alt subiect “atins” de Băsescu a fost cel al ALRO. El a declarat că rezoluţia scrisă pe memoriul ALRO era "un avertisment extrem de serios" adresat lui Codruţ Şereş, care, dacă l-ar fi ascultat, nu ar fi fost, probabil, cercetat de Parchet. Băsescu a spus expresia lui a fost incorrect interpretată drept o ironie, deşi acest lucru a fost susţinut chiar de purtătorul de cuvînt al Administraţiei prezidenţiale. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a refuzat ieri să comenteze declaraţiile preşedintelui: "Nu comentez aceste declaraţii şi o să vedeţi de ce: este exact ce vă spuneam, diferenţa între mine şi preşedinte. Preşedintele are o apetenţă deosebită pentru talkshow-uri televizate, situaţii de conflict şi scandaluri. Eu prefer să mă ocup de problemele cu care oamenii se confruntă, fie că e vorba de creşterea calităţii vieţii, a veniturilor şi pensiilor, condiţii mai bune de viaţă, fie de măsuri de prevenire a unor calamităţi natuarle care afectează viaţa şi bunurile oamenilor. Este diferenţa de preocupări".