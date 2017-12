Băsescu cere să se facă public modul cum se comercializează energia

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la ceremonia depunerii jurămîntului de către ministrul de Interne, Dan Nica, că “au apărut secretari de stat controversaţi”, care fac obiectul dezbaterilor privind legătura cu domeniul petrolier. Şeful statului nu a precizat la cine anume se referă. El a subliniat că “a fost unul din obiectivele actualei guvernări ca miniştrii să se afle în afara oricărui dubiu că ar fi sub influenţa unor oameni din afara politicului”: “Vă cer încă o dată ca niciun demnitar de sub dumneavoastră, de sub Guvern, să nu fie desemnat pe influenţe ale unor oameni care nu sînt în politică. Accept, şi este normal, ca demnitarii să fie susţinuţi de oameni din partidele cîştigătoare, dar niciodată desemnaţi pe interese din afara partidelor politice. Acest lucru este dăunător”. Băsescu a cerut apoi Guvernului să facă public modul în care se comercializează în România energia şi să îndrepte eventualele abuzuri sau ilegalităţi şi a criticat faptul că directorii unor companii energetice “se mai află prin spital”. Şeful statului a spus că, deşi primise asigurări de la fostul ministru liberal al Economiei, Varujan Vosganian, “nivelul de tranzacţionare a energiei în România a rămas un mister”.