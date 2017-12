Cine n-a aflat de restaurantul “Golden Blitz”, făcut celebru de preşedintele Traian Băsescu, care îl frecventează cu regularitate? Chiar şi remanierea guvernamentală de anul trecut, din august, a fost botezată cu numele acestui restaurant de Capitală, după ce decizia înlocuirii unor guvernanţi cu alţii a fost luată la cîrciuma preferată a lui Băsescu. Patronii de la „Golden Blitz”, Dan Beşciu şi Sorin Vulpescu, controlează şi firma “Euroconstruct Trading 98”, care a devenit “regina” străzilor din România. După ce a pus mîna pe întreţinerea drumurilor din zona zero a Capitalei, după ce a obţinut contractul de reparaţii la tronsonul de autostradă Bucureşti – Piteşti, ultima achiziţie a firmei “Euroconstruct”, în valoare de 200 de milioane de euro, este realizarea primului tronson al autostrăzii Bucureşti – Braşov. Firma a obţinut nenumărate contracte, în valoare de sute de milioane de euro, din banii publici, fie de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, fie de la Administraţia Străzilor din Primăria Generală a Capitalei, instituţii conduse de membri ai Partidului Democrat. Simpatia şefului statului arătată patronilor de la “Golden Blitz” şi “Euroconstruct”, culoarea politică a ministrului Transporturilor şi cea a conducerii Primăriei Capitalei, plus faptul că cei doi asociaţi cîştigă licitaţii pe bandă rulantă, culmea, unele la care participă numai ei, parcă nu mai par simple coincidenţe. Peste toate, Beşciu şi Vulpescu au fost asociaţii lui Dorin Cocoş, soţul actualei democrate Elena Udrea, care a condus Cancelaria Administraţiei Prezidenţiale, iar fiica preşedintelui, Ioana Băsescu, s-a împroprietărit, în acest an, cu o vilă marca “Euroconstruct”.

Băsescu cîrpeşte România cu... prietenii de la “Golden Blitz”

TELEGRAF Online Dacă pentru majoritatea românilor “Să trăiţi bine!” al lui Băsescu a devenit doar un prilej de… băşcălie amară, pentru patronii de la “Golden Blitz” lucrurile stau cu totul altfel. Cu siguranţă, i-a atins “binele” lui Băsescu, întrucît “Euroconstruct” a crescut precum cozonacul după ce Alianţa DA a cîştigat alegerile. De fapt, firma “Euroconstruct” şi-a început ascensiunea odată cu instalarea lui Basescu în fotoliul de primar general, în acea perioadă demarînd atribuirea, prin licitaţii, negocieri cu o singură sursă ori încredinţări directe, de contracte tot mai grase de asfaltare, deszăpezire etc. Creşterea firmei a fost strîns legată de cea a lui Băsescu, astfel că de la străzi de mai mică importanţă din Capitală, firma patronilor “Golden Blitz” a obţinut contracte tot mai mari, ajungînd, anul trecut, la zeci de lucrări pe cele mai importante bulevarde, ca şi la amenajarea marilor pasaje rutiere precum Victoria ori Băneasa. În 2005, firma deţinută de Dan Beşciu şi Sorin Vulpescu a cîştigat, alături de alte cinci firme, o licitaţie pentru întreţinerea celor o sută de artere principale ale municipiului Bucureşti pe o perioadă de cinci ani, în baza unor contracte cu o valoare cumulată de 106 milioane euro. “Euroconstruct Trading 98” SRL a primit, prin contract, dreptul de întreţinere a zonei zero (zona centrală) din Bucureşti! Încurajată de... succese, “Euroconstruct” a trecut şi la operaţiuni de deszăpezire, cîştigînd licitaţia pentru zona de sud a ţării după ce, iniţial, fusese singura firma care se prezentase la licitaţie (?!). Asociaţia Transportatorilor Rutieri în Construcţii a acuzat atunci Ministerul Transporturilor că a favorizat firma celor doi amici ai preşedintelui, susţinînd chiar că aceasta nici nu deţine utilajele necesare deszăpezirii. Norocul la bani publici al firmei „Euroconstruct” În perioada 1997-2004, firma a avut doar trei contracte cu Ministerul Transporturilor, şi acelea nu foarte mari ca sume. După 2004 însă, “Euroconstruct” a încheiat 12 contracte cu Compania Drumurilor Naţionale. Nouă dintre contractele încredinţate firmei “Euroconstruct” de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania (CNADNR), subordonată MTCT, au fost încheiate în 2005, cu o valoare de 14,3 milioane de euro. Trei dintre contractele din 2005, în valoare cumulată de 4,5 de milioane euro, au fost încredinţate prin procedura negocierii cu o singură sursă. Tot prin negociere cu o singură sursă, CNADNR a mai încheiat, în acest an, alte trei contracte cu “Euroconstruct”, la o valoare de 300.000 de euro. La acestea se adaugă contractul de 30 de milioane de euro pe care “Euroconstruct”, în asociere cu alte două firme, l-a cîştigat în iunie 2006, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la un tronson al Autostrăzii Bucureşti-Piteşti. Despre acest ultim contract s-a spus că este unul cu cîntec din moment ce a fost cîştigat la un preţ dublu faţă de firma austriacă Alpine, clasată pe locul al doilea. La vremea respectivă, presa centrală semnala că datele din caietul de sarcini au fost ţinute la secret, deşi la mijloc era vorba despre banii publici. Cu ajutorul Administraţiei Naţionale a Drumurilor, firma patronilor de la “Golden Blitz” a obţinut, chipurile... în regim de urgenţă, lucrări de reparaţii a unor poduri distruse de inundaţii, cum ar fi cel de peste rîul Argeş, care leagă Giurgiu de Olteniţa. Anonimă pînă în urmă cu doi-trei ani, “Euroconstruct” demarează lucrările la autostrada Bucureşti – Braşov Ultima “realizare” a lui Beşciu şi Vulpescu a avut loc la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd actualul ministru al Transporturilor, vicepreşedintele PD Radu Berceanu a anunţat, cu satisfacţie, cîştigătorul licitaţiei pentru primul tronson al autostrăzii Bucureşti – Braşov. Construcţia tronsonului de autostradă Bucureşti – Ploieşti a fost cîştigată, cu 200 de milioane de euro, de consorţiul format din firmele “Euroconstruct”, „Spedition UMB”, „PA&CO International” şi „Comaxa”. Anunţul lui Berceanu, care s-a arătat mulţumit de faptul că lucrarea a fost obţinută de asfaltatori români, consfinţeşte ascensiunea incredibilă a unei firme anonime pînă acum doi - trei ani, dar care în prezent pune mîna, pe bandă rulantă, pe cele mai grase contracte de achiziţii publice, uneori în condiţii suspecte. Acest contract de 200 de milioane de euro intră, probabil, în top 10 al celor mai mari afaceri încheiate după Revoluţie între stat şi firme private şi face ca semnele de întrebare să se amplifice şi ele spectaculos. Lucrările la autostrada Bucureşti – Braşov vor începe în acest an şi se vor termina în 2009, iar costurile sînt estimate la 1,6 miliarde euro, banii urmînd să fie alocaţi din surse bugetare. Consorţiul care a cîştigat realizarea primului tronson al autostrăzii, din care face parte şi “Euroconstruct”, a “detronat”, la licitaţie, trei companii din străinătate - Strabag (Austria), Vinci (Franţa) şi Vegyepszer (Ungaria). Vilă marca “Euroconstruct” pentru Bodo şi Ioana Băsescu Lăsînd la o parte faptul că patronii de la “Golden Blitz” şi “Euroconstruct” au fost asociaţi cu soţul Elenei Udrea, alte legături care apropie familia prezidenţială de firmele lui Beşciu şi Vulpescu sînt chiar… fiica şi ginerele preşedintelui Traian Băsescu. În martie anul acesta, Ioana Băsescu şi-a cumpărat o vilă în Corbeanca de la Sorin Vulpescu, unul dintre cei doi patroni ai firmei “Euroconstruct” şi ai restaurantului “Golden Blitz”. Atunci, Vulpescu a declarat că din urma afacerii cu ginerele preşedintelui, Bodo, despre care a spus că îi este prieten, a cîştigat o sumă echivalentă cu preţul unui apartament cu două camere.