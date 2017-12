Băsescu continuă să ignore noua majoritate parlamentară

La aproximativ o lună de la căderea Guvernului Boc 2, preşedintele Traian Băsescu a chemat din nou partidele la consultări, după ce Cabinetul Croitoru nu a trecut testul Parlamentului. Noua majoritate parlamentară (PSD+PC, PNL, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale) s-a prezentat la Băsescu cu aceeaşi propunere de premier: Klaus Iohannis. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că a intrat la consultările cu şeful statului fără a lua în calcul propunerea lui Băsescu, de formare a unui Guvern PD-L - PNL cu premier de la PD-L. Antonescu a anunţat că propunerea PNL pentru premier rămâne aceeaşi: Klaus Iohannis. Antonescu, i-a spus, aseară, şefului statului, că nu are încredere în el, dar că trebuie să discute instituţional pentru găsirea unei soluţii de deblocare a crizei politice. „Dacă şi PD-L doreşte să se alăture susţinerii lui Iohannis, nu sunt uşile închise”, a spus Antonescu. Social democraţii au fost la fel de fermi în discuţiile cu Băsescu. „Poziţia noastră este deja cunoscută. Considerăm că regula democratică trebuie să învingă. Propunerea acestei majorităţi parlamentare, Klaus Iohannis, este una care ar avea acceptul Parlamentului foarte rapid, pentru a depăşi impasul care costă România foarte mult”, a declarat Mircea Geaonă. El a mai spus că face apel la responsabilitate, solicitându-i preşedintelui Băsescu să pună capăt acestei crize, pe care tot el a declanşat-o prin îndepărtarea PSD-ului de la guvernare. „După încercarea nereuşită cu Lucian Croitoru, cred că trebuie să respectaţi regula democraţiei. În 2007 aţi spus că regula de aur a democraţiei este că majoritatea are întotdeauna dreptate. Şi în România trebuie să aibă dreptate această regulă a democraţiei. Atunci când conduceţi un partid aflat în minoritate trebuie să acceptaţi o realitate politică în Parlamentul României. Aşteptăm din partea dvs. mai multă flexibilitate şi mai multă dorinţă de a depăşi competiţia electorală, pentru a putea într-adevăr să depăşim acest moment economic, social dificil”, a declarat Geoană. Reprezentanţii PD-L s-au prezentat şi ei la consultările cu şeful statului. Boc şi compania au venit cu lecţia învăţată, pedelişti venind cu solicitarea unul Guvern politic. „Partidul care are cele mai multe mandate în Parlament trebuie să fie îndrituit să formeze Guvernul. Ne menţinem punctul de vedere pentru o soluţie politică”, a declarat Emil Boc. Băsescu a acceptat ideea colegilor de partid, precizând că nu acceptă ideea formării unui Guvern după alegeri. Era şi normal ca Băsescu să nu accepte această variantă având în vedere panta descendentă pe care se află din punctul de vedere al popularităţii şi încrederii. Şeful statului a declarat că va analiza toate propunerile venite din partea reprezentanţilor din Parlament, urmând să organizeze o nouă rundă de consultări.