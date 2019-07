Băsescu: Cum poate fi credibilă GRECO când nu vorbeşte despre abuzurile de la Prahova?

Traian Băsescu a declarat că raportul GRECO este lipsit de echilibru, în condiţiile în care nu aduce în discuţie toate abuzurile care au avut loc în justiţie despre cate toţi românii ştiu. Fostul preşedinte s-a întrebat cum poate fi credibil raportul când nu vorbeşte despre abuzurile de la Prahova.

„Când vine raportul GRECO şi, deşi ştie despre toate abuzurile care s-au petrecut şi au fost scoase la suprafaţă în România, nu spune un cuvânt. Se face politică. Eu, în locul celor de la GRECO, aş fi menţionat nevoia continuării procesului de securizare a libertăţii magistraţilor. Le-aş fi scris gros acolo ceea ce am spus, şi am văzut că a fost trecut în dreptul altui politician, dar e spusă de mine, că fiecare magistrat are libertate atâta câtă vrea să îşi ia. Din acest punct de vedere, cred că raportul GRECO a greşit şi se discreditează exact pentru că nu semnalează şi lucruri pe care deja le ştiu toţi românii. Cum mai poate fi credibil raportul GRECO când tu nu vorbeşti nimic despre abuzurile de la Prahova, despre numărul mare de achitări pentru oameni care au stat în arest preventiv? Nu spune nimeni că asta a fost principala caracteristică a justiţiei în ultimii 10 ani. Pe fond, lucrurile au progresat, dar au fost erori. GRECO trebuia să le semnaleze ca încălcări ale drepturilor fundamentale ale unor oameni. ”, a afirmat Traian Băsescu, joi seara, la TVR 1.

Europarlamentarul PMP a adăugat că a fost neplăcut surprins de lipsa de echilibru a rapoartelor GRECO.

„Pentru mine a fost o surpriză neplăcută lipsa de echilibru a raportului GRECO şi următorul nu va mai conta. Am văzut nenorociri făcute de justiţie şi GRECO nu spune un cuvânt. S-a focusat pe desfiinţarea Secţiei de investigare a magistraţilor. E opţiunea fiecărui stat”, a completat Băsescu.

El a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis trebuia să recunoască încă de la începerea mandatului abuzurile în justiţie.

„Unde cred eu că o să aibă o oarecare responsabilitate domnul Iohannis în politica internă. A venit după 10 ani de discurs prezidenţial de susţinere a instituţiilor statului, de ranforsare a instituţiilor statului care în aceşti 10 ani şi de izolare a acestor instituţii de orice altceva, inclusiv de influenţa politică, cel puţin aparent. După 10 ani nu o să meargă să o mai ţii încă 10 ani cu acelaşi discurs. Eu aş fi recunoscut, ca proaspăt preşedinte «domnule, s-au făcut totuşi şi abuzuri şi hai să continuăm lupta împotriva corupţiei şi reformarea justiţiei, având grijă şi de respectarea drepturilor fundamentale». Nu nuanţat, aici trebuia pusă o tuşă groasă cerută de orice stat civilizat”, a conchis Traian Băsescu.

Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO) a transmis că România a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupţiei exprimând preocupare privind reformele din sistemul judiciar, în special asupra refuzului Bucureştiului de a desfiinţa Secţia specială de investigare a magistraţilor.

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, ca Guvernul să vină cu o iniţiativă legislativă pentru a corecta „aomalia”care este Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), precum şi alte neregularităţi din domeniu, urmând ca dezbaterea să aibă loc în Parlament.

Totodată, Iohannis de declarat că Executivul PSD-ALDE a primit un nou cartonaş roşu din partea forurilor europene, legat de justiţie, prin rapoartele GRECO, şi spune că în ciuda recomandărilor, Guvernul continuă să emită ordonanţe în domenii importante.