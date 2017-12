Băsescu dă lecţii tuturor de la tribuna Parlamentului

Preşedintele Traian Băsescu a prezentat, ieri, Parlamentului, reunit în şedinţă comună, un mesaj pe probleme actuale de politică internă, inclusiv pe tema oportunităţii contractării unui credit extern. În discursul său, Băsescu a cerut Guvernului adoptarea urgentă a reformei sistemului sanitar, apreciind că acesta este printre cele mai neperformante din Europa. “Declanşarea de către Guvern a programului de reformare a statului poate fi şansa României de a ieşi modernizată şi implicit mai puternică din perioada de criză”, a spus Băsescu, opinînd că dacă reforma nu e dusă la capăt, un guvern nu-şi justifică existenţa. În privinţa Parlamentului, el a apreciat că acesta trebuie să devină un factor mai activ de asigurare a coerenţei politicilor guvernamentale. “Atacînd” subiectul împrumutului extern, şeful statului a arătat că, în perioada următoare, România va avea nevoie de un astfel de împrumut, iar acesta, potrivit reglementărilor europene, trebuie luat în parteneriat cu FMI. În opinia lui Băsescu, împrumutul extern “ne va face mai rezistenţi” la o eventuală depreciere rapidă a situaţiei economice internaţionale.

Şeful statului a criticat cheltuielile exagerate ale fostului Guvern, adăugînd că cetăţenii români plătesc, în prezent, efectele unei “proaste guvernări”. Preşedintele a îndemnat Guvernul să se aplece de urgenţă asupra oportunităţii de a ajuta mediul de afaceri, apreciind că apropiata modificare a Codului Fiscal ar putea fi o bună ocazie în acest sens. Şeful statului a făcut referire şi la blocajele din justiţie, precum şi la lipsa progresului în acest domeniu. Totodată, preşedintele s-a arătat convins că românii au înţeles că promisiunile din campanie nu pot fi îndeplinite imediat în actualul context şi că o politică bugetară nesăbuită poate fi seducătoare pe termen scurt, dar dezastruoasă pe termen mediu şi lung. În opinia lui, caracterul transparent al actualei majorităţi constituie un cert progres şi a atras atenţia că “un risc major este cel al invocării pretextului că anul 2009 este un an electoral pentru a nu face sau pentru a întîrzia reformele structurale”. Băsescu a arătat că România a început să plătească deja comisioane de neutilizare a unor finanţări angajate şi a subliniat că România are “un aparat birocratic uriaş”, fără performanţă. El a vorbit şi despre necesitatea solidarităţii în condiţii de criză economică, menţionînd nevoia de solidaritate “între deciziile de austeritate pe care Guvernul le poate lua şi acceptarea acestora de către societate”. El a arătat că “în România, a depăşi criza înseamnă a munci mai mult şi mai bine, cu productivitate şi eficienţă mai mari. Ne ştim prea bine lipsurile - salariile au crescut ani la rînd mai repede decît productivitatea muncii. Ieşim din această criză numai dacă inversăm această tendinţă.” În încheiere, a arătat că “reforma statului plus austeritate plus solidaritate egal şansă pentru România”.