Băsescu: Dăncilă e obligată să propună un comisar european

Fostul preşedinte Traian Băsescu, europarlamentar PMP, a declarat că Viorica Dăncilă ”nu poate propune, ci este obligată” să propună un comisar european. „Nu poate propune, ci este obligată să-l propună (un comisar european - n.r.). E ţinută de termenele de la Bruxelles, nu de termenele de aici. Pe data de 23 era planificat votul pentru toată Comisia Europeană. S-a amânat pentru noiembrie din cauza a trei ţări. Dan Nica e propus, dar nu a fost agreat de preşedinta CE, nici el, nici propunerea Ungariei. Cred că va trebui să schimbe propunerea doamna Dăncilă”, a declarat la Traian Băsescu la un post de televiziune.

Viorica Dăncilă a declarat, duminică, faptul că preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, trebuie să respecte legea şi să numească un comisar european socialist, propus de premierul interimar al României. Ea a mai spus că nici preşedintele țării, și nici premierul desemnat nu pot propune comisari. "Am avut o discuţie în timpul mandatului meu, până la moţiune; după moţiune nu am mai vorbit cu doamna Ursula von der Leyen. Dar eu consider că şi doamna Ursula von der Leyen trebuie sa respecte legea. Atâta timp cât avem un Guvern socialist - chiar dacă este interimar, de aici trebuie să vină propunerea pentru următorul comisar. Nu poate preşedintele României şi nu poate face nici domnul prim-ministru desemnat propunerea de comisar. Atâta timp cât la Palatul Victoria este acest Guvern interimar, propunerea trebuie să vină din partea premierului interimar", a declarat Viorica Dăncilă la Antena3.