“Băsescu e şarlatan şi incompetent ca preşedinte”

Liderul PNL, Crin Antonescu, a afirmat, vineri, că Traian Băsescu este “şarlatan” şi “incompetent” în calitate de preşedinte, adăugînd că acesta “minte, plînge fără să-i pară rău şi înşală pe oricine”: “Şarlatan e din plin, incompetent - nu în toate privinţele. Se pricepe probabil la marinărie, se pricepe la demagogie, se pricepe la intrigi, se pricepe la dosare, se pricepe la ascultări telefonice, să asculte, nu să le facă”. În opinia lui, Băsescu a fost “foarte competent în calitate de candidat la Primăria capitalei, excepţional, a cîştigat spectaculos. Incompetent ca primar. Foarte spectaculos şi bun candidat la Preşedinţia României, a cîştigat spectaculos. Incompetent ca preşedinte”. El a adăugat că “perfect incompetent” este premierul Boc. Liderul PNL a explicat de ce crede el că Băsescu este “şarlatan”: “Minte, plînge fără să-i pară rău, înşeală pe oricine prinde dispus să-l creadă, colaboratori politici, parteneri politici, alegători. Eventual preşedinţi ai altor state, dar aici nu prea are succes şi de aia e trist în politica externă”. Antonescu a ţinut să precizeze că în eventualitatea în care va fi ales preşedinte nu va coabita cu actualul Guvern, întrucît premierul Emil Boc va demisiona “într-un moment de demnitate, de orgoliu şi de respect faţă de voinţa populară. Văzînd, sigur, că opţiunea electorală este alta şi ştiind că cine l-a pus acolo nu mai e. Un gest corect”. Liderul liberal a adăugat că presupune că, în această ipoteză, Boc îşi va relua cariera universitară “pentru că sînt nişte neclarităţi în activitatea domniei sale ca specialist în Drept constituţional şi le poate completa”: “Că la noi aşa e: completezi lacunele la catedră, nu în bancă”. Întrebat despre unele declaraţiile ale şefului statului referitoare la magistraţi, Crin Antonescu a spus că i-ar recomanda acestuia să păstreze relaţii mai bune cu magistraţii, “pentru că nu se ştie pe mîna cui ajunge cînd are nişte dosare în spate, cu flota, cu asta”. El a afirmat că ar putea vorbi de mai mult decît un conflict între Băsescu şi magistraţi: “Cum aţi spus dvs, că e un conflict între Traian Băsescu şi justiţie? Aş putea formula chiar că e certat cu legea. E certat cu legea pentru că a luat ilegal casa din Mihăileanu, e certat cu legea sau, mă rog, e posibil să fie certat rău cu legea pînă ne lămurim cu flota. Acum e certat şi cu magistraţii”. Acesta a adăugat că “toată jucărica demagogică” a lui Băsescu e clară. Potrivit liderului PNL, şeful statului a spus în ultimii ani că nu poate rezolva relele din România din cauza lui Tăriceanu, a PNL, a mogulilor, a celor 322 “care au majoritate în Parlament şi sînt răi”, iar acum trebuie să găsească noi duşmani. Antonescu a mai declarat că ultimii cinci ani au fost cei mai “proşti” din politica externă a României post-decembriste, el asumîndu-şi “partea de răspundere” a Guvernului liberal. Liderul liberal a apreciat că, în calitate de “şef al diplomaţiei, de cap al statului, de reprezentant al statului, de titular al politicii externe româneşti, cum este calificat preşedintele de Constituţie”, Traian Băsescu are “răspunderea de a nu fi făcut nimic în aceşti cinci ani”.