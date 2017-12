“Băsescu este de vină pentru nepopularizarea temelor europene”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, miercuri seară, că “preşedintele Traian Băsescu este cel care generează lista dezbaterilor publice şi el este de vină pentru nepopularizarea temelor europene”. Năstase a susţinut că şeful statului “a avut şi are interesul să acopere temele serioase legate de criza economică prin tot felul de lucruri care să genereze subiecte pentru dezbateri”: “Vinovat pentru aceste lucruri este Traian Băsescu. A lansat ideea de modificare a Legii electorale. Ce treabă avem acum să ne ocupăm cu Legea electorală cînd alegerile parlamentare vor fi peste trei-patru ani? Traian Băsescu este cel care nu a dorit să existe o dezbatere pe teme europene pentru că nu-l avantaja sau nu-l interesa, pentru că alegerile prezidenţiale vor avea o cu totul altă miză şi se vor baza pe altceva. Din cauza asta el a pus acolo nişte oameni care nu au nicio treabă cu PE. Ce treabă are Traian Ungureanu, care poate ar putea să comenteze Cupa Campionilor Europeni la fotbal sau ceva de genul ăsta? Ce treabă are cu Parlamentul European (PE)? Sigur, Monica Macovei a fost pusă pe această listă ca o recompensă pentru ce a făcut în perioada anterioară”. Liderul social-democrat l-a criticat totodată pe Băsescu pentru faptul că ar fi vizitat Israelul fără a citi dosarul care îi preciza oamenii cu care urma să se întîlnească: “Cînd vorbeşti despre şeful opoziţiei, care este o femeie, spunînd că este un bărbat, sigur că două zile stau analiştii să discute chestia asta, în loc să discute chestiunile europene. Toate acestea ne dăunează, toate aceste scandaluri pe care le-am văzut în permanenţă, discuţiile despre cît de dezamăgit este Traian Băsescu în legătură cu guvernul pe care el l-a creat, faptul că el merge în străinătate şi îşi ţine întîlnirile cu românii şi conferinţele de presă în străinătate, în loc să se întîlnească acolo cu cei care pot să influenţeze într-un fel decizii în favoarea României”. Năstase a abordat şi tema profilului candidatului la PE, care ar trebui, în viziunea lui, să aibă o anumită experienţă: “Discutăm dacă Elena Băsescu vorbeşte bine româneşte sau nu. Eu nu am comentat pînă acum lucrurile astea şi nici nu vreau să comentez mai mult, să nu pară că extind criticile mele la adresa lui Traian Băsescu către membrii familiei lui. În definitiv, care este profilul celui care să meargă în PE? Trebuie să ştie anumite lucruri, să aibă o anumită experienţă. Noi stăm şi discutăm dacă vorbeşte bine româneşte, dacă pune silabele bine, dacă pune accentul pe silabe, foloseşte vocalele sau consoanele”.