“Băsescu exploatează politic informaţiile puse la dispoziţie de Servicii”

Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, a declarat miercuri, la întîlnirea European Politiek Cafe, că între serviciile de informaţii româneşti şi preşedintele Traian Băsescu există o \"apropiere\", iar şeful statului exploatează politic informaţiile puse la dispoziţia sa de acestea, \"pentru că altfel nu pot fi înţelese multe dintre acuzaţiile pe care le aduce şi care, evident, nu pot să vină decît dacă are la dispoziţie ceva mai mult decît are Justiţia sau opinia publică\". Ministrul a amintit de implicarea politică a serviciilor de informaţii şi de prejudiciile pe care acestea le-ar aduce, prin anumite acţiuni, Justiţiei. David spune că din categoria serviciilor \"apropiate de preşedinte\" nu face parte Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, care se ocupă numai cu \"sprijinirea organismelor de aplicare a legii\". Ministrul David l-a catalogat pe şeful statului drept un \"produs original al societăţii româneşti\", apreciind că \"a trecut prin toate etapele: parlamentar, ministru, primar. El este cel mai fervent luptător împotriva sistemului care l-a produs şi în care se oglindeşte. Practic, luptă împotriva întregului sistem. (…) Înainte de a porni la luptă, ar trebui să se uite în oglindă, pentru că va vedea exact sistemul împotriva căruia vrea să lupte\". Ministrul s-a arătat mirat şi de \"timpul considerabil\" pe care îl acordă Băsescu politicii, în defavoarea \"altor activităţi pe care ar trebui să le facă şi în calitatea de preşedinte\". Provocat de organizatorul evenimentului, Pam Evenhuis, ministrul l-a catalogat pe Stolojan drept un \"tehnocrat fără doctrină politică\", iar pe Stoica drept un \"oportunist politic\". Ieri, David a declarat că referendumul de duminică este “o risipă de energie administrativă şi financiară” şi consideră că prezenţa la vot nu este necesară: \"Noi ne-am asumat răspunderea pentru un model de vot uninominal şi aş fi dorit să nu fie nevoie să ne prezentăm la un proces inutil, pentru că nu va fi clar validat de interesul larg al cetăţenilor\". El susţine că atît la referendum, cît şi la alegerile europarlamentare, prezenţa la vot va fi sub 50%, \"şi asta nu neapărat pentru considerentele de referendum, ci pur şi simplu nici pentru alegerile europarlamentare. Cred că ţine şi de o uşoară apatie a publicului pentru temele de campanie ale partidelor politice. Cred că mesajele nu au fost cele care ar fi trebuit pentru ceea ce se votează în 25 noiembrie\". Demnitarul consideră că era mult mai important ca înainte de organizarea unui referendum, să fie organizată o dezbatere pe tema votului uninominal. El susţine că electoratul nu înţelege întrebarea pentru referendum, ceea ce se va reflecta şi în rezultatele la vot.